'Camino Escena Norte' llevará nueve propuestas escénicas de otros territorios a siete localidades riojanas

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y la presidenta de AESCENA, Sónia Oliveira, presentan la programación del festival ‘Camino Escena Norte’ - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Camino Escena Norte' llevará nueve funciones a siete localidades riojanas entre el 18 de septiembre y el 30 de octubre, con propuestas de teatro, danza y artes del movimiento dirigidas a públicos diversos. Logroño, Enciso, Navarrete, Calahorra, Pradejón, Arnedo y Haro acogerán las actuaciones de ocho compañías procedentes de Asturias, Cantabria, Euskadi y Navarra dentro del 'Itinerario Constelaciones', uno de los ejes de este proyecto de intercambio cultural que alcanza su octava edición bajo el lema 'Latidos Escénicos'.

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y la presidenta de AESCENA, Sonia Oliveira, han presentado la participación de La Rioja en 'Camino Escena Norte', una iniciativa que se desarrollará del 18 de septiembre al 15 de noviembre y que conecta a través de las artes escénicas a Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra y La Rioja.

En total, 18 compañías, tres por territorio, participarán en el 'Itinerario Constelaciones' con espectáculos de teatro, títeres, danza y artes del movimiento, circo contemporáneo e ilusionismo. "Este circuito tiene un doble recorrido: por un lado, las compañías riojanas seleccionadas van a otros territorios para mostrar lo bien que lo hacen y la cultura que tenemos en La Rioja y, por otro, otras compañías vienen para que los riojanos podamos disfrutar de propuestas escénicas de otros territorios. Es un intercambio cultural que conecta ya a seis territorios y en el que estamos trabajando en equipo con las asociaciones profesionales, las compañías, los ayuntamientos, las instituciones y el Ministerio de Cultura", ha señalado Iturriaga.

"Los programadores de los territorios ajenos se reúnen para diseñar este catálogo y eligen lo que en ese año conforma una programación más plural, que contenga un poco de cada área. Diseñar un festival o un ciclo conlleva tener criterio y esta es una programación muy profesionalizada desde la organización y la promoción", ha explicado Oliveira. La Rioja se incorporó oficialmente a 'Camino Escena Norte' en 2025, de la mano de AESCENA y con el respaldo del Gobierno de La Rioja

La participación de La Rioja cuenta con un convenio nominativo de 50.000 euros con AESCENA, una de las principales colaboraciones económicas de la Dirección General de Cultura, que permite desarrollar este intercambio y facilitar la circulación de las compañías riojanas por otros territorios. Cuenta asimismo con la participación de los ayuntamientos, que colaboran en la organización de las funciones y en la financiación de parte de los cachés, además del respaldo de las comunidades autónomas participantes, el Ministerio de Cultura y otros colaboradores.

'ITINERARIO CONSTELACIONES'

El 'Itinerario Constelaciones' comenzará en La Rioja el 18 de septiembre en el Parque Gallarza de Logroño, donde la compañía vasca Zirkozaure presentará 'Ardatzak / Ejes'. En caso de lluvia, la función se trasladará al Auditorio Municipal de la ciudad. La programación continuará el 25 de septiembre en Navarrete, con 'El gato con botas de agua', de El Callejón del Gato (Asturias), y el 27 de septiembre en Calahorra, donde Luz de Gas Teatro ofrecerá 'Dibújame una palabra'.

En octubre, el itinerario llegará al Salón Cultural de Pradejón, el día 2, con '¿Dónde están los niños?', de Tartean Teatroa (Euskadi); al Teatro Cervantes de Arnedo, el día 3, con 'Atra Bilis', de Hilo Producciones (Cantabria); y a la Plaza Mayor de Enciso, también el 3 de octubre, donde Zirkozaure volverá a representar 'Ardatzak / Ejes'. Si la meteorología impide la representación al aire libre, se trasladará al frontón de Munilla.

El 4 de octubre, Dinamo Danza (Navarra) llevará 'Elektrical Body' a Nave 31, en Logroño. La programación continuará el 24 de octubre en el Teatro Bretón de Haro, con 'El último aullido', de Trueba & Trueba Producciones (Cantabria), y concluirá el 30 de octubre en la Sala Gonzalo de Berceo de Logroño, donde Espacio Espiral (Cantabria) presentará 'Tierra de sombras'.

Las propuestas se han programado con precios accesibles para facilitar el acceso del público. Algunas de las funciones serán gratuitas hasta completar aforo, mientras que las representaciones del Teatro Bretón de Haro, Teatro Ideal de Calahorra y Teatro Cervantes de Arnedo tendrán un precio de cinco euros. 'Elektrical Body', en Nave 31, tendrá un coste de 12 euros, y 'Tierra de sombras', en la Sala Gonzalo de Berceo, de diez euros.

INTERCAMBIO CULTURAL

El intercambio cultural se completa con la participación de tres compañías riojanas, que llevarán sus producciones a nueve localidades de otros territorios. Nueve Lunas viajará con 'Juana I de Castilla' a Foz y Sarria, en Galicia, y a Santoña, en Cantabria; Violeta y Péndula presentará 'Esto es un poema' en Gijón, Ribadesella y Santander; y El Perro Azul llevará 'Peter Pan y Wendy' a Avilés, Los Corrales de Buelna y Elorrio.

De este modo, el proyecto articula un intercambio en ambas direcciones que favorece la circulación de las producciones profesionales, amplía el contacto de las compañías con nuevos públicos y profesionales y enriquece la oferta escénica de los territorios participantes.

Para las compañías riojanas, formar parte del itinerario supone también una oportunidad para mostrar sus producciones fuera de la comunidad y establecer nuevas relaciones con programadores y agentes del sector.

Las 18 compañías del 'Itinerario Constelaciones' han sido seleccionadas por comisiones profesionales independientes, tres por cada comunidad, a partir de las propuestas presentadas en cada territorio. El objetivo no es establecer un ranking de las mejores compañías, sino construir una programación equilibrada y plural en la que estén representados distintos lenguajes, estéticas y áreas de las artes escénicas.

Una vez realizada esta primera selección, los ayuntamientos que participan en el itinerario reciben las propuestas y realizan una segunda elección en función de sus intereses, espacios y públicos. Este sistema permite que las compañías entren en contacto con programadores de otros territorios y que las localidades puedan configurar una programación adaptada a sus propias características.

Junto al 'Itinerario Constelaciones', 'Camino Expandido' reúne encuentros con los públicos, talleres, acciones de mediación, colaboraciones con otros proyectos culturales y actividades dirigidas al propio sector profesional. La cooperación se extiende asimismo al ámbito profesional e institucional. Una de sus principales citas es 'Habitación Peregrina PRO', que celebrará su séptima edición del 21 al 23 de septiembre en Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón.

El encuentro reúne a compañías, programadores, ayuntamientos participantes en el 'Itinerario Constelaciones', teatros, salas, festivales y otros agentes del sector de los seis territorios y centrará su trabajo en la coproducción interterritorial, la distribución sectorial y las artes escénicas en espacios no convencionales. La octava edición tendrá además a Asturias como territorio protagonista del FOCO, que toma el relevo de Cantabria. El programa incluye asimismo colaboraciones con otros proyectos, entre ellos los festivales riojanos MUTE y FITLO, que permiten ampliar las conexiones entre las distintas iniciativas y agentes vinculados a las artes escénicas.

La octava edición se completa con el 'Catálogo de Espectáculos Recomendados Camino Escena Norte 2026', formado por 36 producciones, seis por cada comunidad participante. En el caso de La Rioja, incluye los tres espectáculos que participan en el 'Itinerario Constelaciones' -'Peter Pan y Wendy', de El Perro Azul; 'Juana I de Castilla', de Nueve Lunas; y 'Esto es un poema', de Violeta y Péndula- y otras tres producciones: 'B-612', de Aluvión Teatro; 'Lorkianas', de Kordelia Teatro; y 'Sueños de Arena', de Borja Sand Art.