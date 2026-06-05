'Caminos + plus', con 2,5 millones anuales, ampliará la mejora técnica y el mantenimiento vial de municipios riojanos

Capellán presenta el programa 'Caminos + plus' - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, acompañado por la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha presentado este viernes el Plan de apoyo para el mantenimiento y mejora de caminos rurales de La Rioja, denominado 'Caminos +'.

Una iniciativa que busca dar una respuesta coordinada y eficiente a los ayuntamientos, especialmente de pequeños municipios, que tienen dificultades técnicas, económicas y materiales para llevar a cabo la tramitación y ejecución de proyectos de acondicionamiento en sus infraestructuras viarias.

Mejorar la accesibilidad y conectividad de las zonas rurales, garantizar unas infraestructuras adecuadas para el desarrollo económico y social de los municipios, contribuir a la rentabilidad y sostenibilidad de las explotaciones agrarias y optimizar los recursos públicos mediante una planificación técnica y homogénea de las actuaciones son los principales objetivos del 'Plan Caminos +'.

El plan se ha dado conocer en un encuentro que ha reunido a 70 alcaldes y concejales de ayuntamientos riojanos en el salón de actos de la Bodega Institucional de La Grajera.

Durante la presentación, Gonzalo Capellán ha subrayado el valor transformador de este proyecto para el medio rural "con el que ofrecemos más apoyo, más cooperación a nuestros municipios, especialmente a los municipios pequeños, respondiendo así a una de las demandas que nos plantearon los alcaldes durante la ronda de encuentros que mantuvimos en el Palacio de Gobierno".

"Así, actuamos en algo tan importante en el mundo rural como son los caminos con este nuevo plan, que impulsa dos iniciativas nuevas que suponen un millón de euros adicional de inversión al año para mantenimiento en pequeños municipios, que se suma a la orden tradicional que ampliamos hasta 1,5 millones de euros. De esta manera, conseguimos entre todos, de manera cooperativa, que el conjunto de la extensa red de caminos de La Rioja y de sus zonas rurales estén en las mejores condiciones tanto de reparación como de mantenimiento", ha afirmado.

INVERTIDOS MÁS DE 7 MILLONES DE EUROS

En el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC), se convocan cada año las ayudas destinadas a la creación o mejora de caminos rurales cofinanciadas por el Ejecutivo riojano (46%), FEADER (45%) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (9%).

Esta legislatura se ha incrementado el presupuesto de la convocatoria hasta los 1,5 millones de euros y se ha simplificado la orden para que los municipios de menos de 500 habitantes o situados en zonas desfavorecidas pudieran obtener una subvención de hasta el 60% de la inversión.

Asimismo, también se aumentó la partida económica con carácter extraordinario para apoyar a los municipios con las actuaciones urgentes que tuvieron que afrontar los graves daños causados en las infraestructuras viales por las fuertes tormentas ocurridas en 2023 y 2024.

El Ejecutivo regional ha sostenido desde el año 2023 un importante esfuerzo inversor para la consolidación de la red de caminos rurales que supera los 7 millones de euros, contando las líneas de subvenciones ordinarias, y los fondos extraordinarios por tormentas.

Con el fin de apoyar la realización de infraestructuras complejas pero esenciales para la actividad agrícola y ganadera, el nuevo 'Plan Camina +' introduce un Programa de Mejora de Caminos Rurales, dotado con 650.000 euros, para acometer obras que serán declaradas de interés regional agrario, conforme con el artículo 51 de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de 2015.

Así, el Plan contempla que cuando por la complejidad técnica de la actuación un municipio no tenga capacidad técnica o económica para ejecutar la obra, la Consejería de Agricultura podrá asumir el compromiso de gasto y ejecutar directamente el proyecto.

Los ayuntamientos, por su parte, únicamente deberán aportar el proyecto, disponer de los terrenos, aprobarlo en su Pleno y comprometerse a su mantenimiento durante los siguientes 10 años.

Dentro de esta modalidad de ejecución directa, las primeras grandes actuaciones que se acometerán a lo largo de este 2026. Entre los proyectos de mayor envergadura figura la reparación del camino de Grañón, afectado por el trazado de las obras de la autovía A-12 y el Camino de Santiago, que contará con una inversión de 226.000 euros.

Asimismo, se realizará el acondicionamiento integral de un trayecto altamente transitado y en mal estado entre Cordovín y Canillas, presupuestado en 207.000 euros.

Las intervenciones se completarán con dos actuaciones de menor cuantía, pero de gran relevancia para la seguridad y la viabilidad técnica: la eliminación y corrección de una curva de alta peligrosidad en el camino municipal de Alesanco, por un importe de 48.000 euros, y la estabilización y reforma de un camino de gran pendiente en Pedroso, que contará con otra inversión de 48.000 euros.

ATENCIÓN PREFERENTE A LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS.

Como tercera medida, se establece un Programa especial de Mantenimiento y Reparación de Caminos Rurales, dirigido especialmente a los cerca de 90 municipios riojanos de menos de 200 habitantes. El Ejecutivo regional reserva dentro del plan una partida de 350.000 euros anuales.

A través de esta iniciativa, el Gobierno de La Rioja adquiere el compromiso de ejecutar directamente labores de conservación ordinaria en, al menos, un tramo vial cada dos años por municipio.

Este mecanismo de gestión se ha diseñado para agilizar al máximo los plazos: los ayuntamientos rellenarán un formulario donde indicarán por orden de prioridad cinco caminos que requieran de intervención.

Una vez recibidos, desde la Consejería se estudiarán todos los listados en conjunto, para dimensionar las necesidades, ordenarlas y, de este modo, formar varios lotes para licitar y ejecutar conjuntamente.

El Gobierno de La Rioja confía en el impacto positivo que tendrá esta fórmula contra la despoblación para avanzar en la cohesión territorial real.

Con este programa específico, el Ejecutivo autonómico asegura que, de manera bienal y sistemática, todos y cada uno de los noventa pequeños municipios de La Rioja van a ver mejorados sus accesos con una inversión media de 8.000 euros por tramo.

"Lo importante para nosotros es buscar respuestas a las necesidades de nuestros pueblos. Una de ellas tiene que ver con el mantenimiento de los caminos en los municipios de menos de 200 habitantes, con menos recursos o posibilidades. En esta orden vamos a destinar 350.000 euros anuales empezando este año 2026 para garantizar que, a lo largo de dos años, con un plan bienal, los 90 municipios riojanos de menos de 200 habitantes tengan garantizada una actuación, que ellos deben priorizar", ha asegurado el presidente.