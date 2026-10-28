Campaña extraordinaria, gratuita y anónima en La Rioja para la retirada de productos fitosanitarios caducados - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja pone en marcha una campaña extraordinaria de recogida de fitosanitarios caducados que llevará a cabo el Gobierno de La Rioja hasta el próximo 17 de noviembre, para que los agricultores puedan deshacerse de estos productos que ya no utilizan y facilitar su retirada de forma segura y con una gestión adecuada.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, acompañada por la directora general de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana, y la alcaldesa de Alfaro, Yolanda Preciado, ha presentado este miércoles la iniciativa.

Durante la presentación, la consejera Noemí Manzanos ha destacado la importancia de esta medida para el sector, "esta campaña responde a una necesidad detectada y trasladada por nuestros agricultores; con ella ofrecemos una solución práctica, gratuita y segura para retirar de las explotaciones sustancias que requieren una gestión muy controlada, reafirmando el compromiso del Gobierno de La Rioja con la protección del medio ambiente y el apoyo continuo al sector agrario".

El objetivo de la esta campaña es retirar exclusivamente los productos que ya no pueden utilizarse, por haber caducado, perdido su autorización o haber sido retirados del mercado, y que permanecen en sus envases originales con contenido.

Desde el Ejecutivo regional se recuerda que esta acción no debe confundirse con la recogida ordinaria de envases de fitosanitarios vacíos (SIGFITO) para los que ya existen canales específicos de gestión.

PUNTOS DE RECOGIDA Y CALENDARIO DETALLADO POR MUNICIPIOS.

Para facilitar la entrega a los profesionales del campo, la campaña se desarrollará desde hoy y hasta al 17 de noviembre gracias a la colaboración de 18 ayuntamientos riojanos donde se ubican los puntos de recogida habilitados.

Los municipios adheridos son: Cervera de Río Alhama, Alfaro, Tricio, Santo Domingo de la Calzada, Murillo de Río Leza, Ausejo, Aldeanueva de Ebro, Logroño, Alberite, Casalarreina, Haro, Autol, Medrano, Fuenmayor, San Vicente de la Sonsierra, San Asensio, Arnedo y Tudelilla.

La entrega "no conlleva ningún coste para el agricultor y es anónima", ha recalcado Noemí Manzanos.

En este sentido, con el fin de garantizar el servicio y la correcta ejecución, una empresa gestora autorizada especializada en este tipo de residuos, contratada por la Consejería de Agricultura, asumirá la recogida, el transporte y el tratamiento posterior de los productos con todas las garantías técnicas, ambientales y de seguridad exigidas por la normativa aplicable.

Toda la información detallada sobre el calendario establecido durante la campaña, municipios, horarios y ubicaciones exactas de los puntos de recogida se puede consultar a través de la página web del Gobierno de La Rioja: https://www.larioja.org/agricultura/es/agricultura/campana-extraordinaria-recogida- fitosanitarios-caducados.