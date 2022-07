Campo Viejo da la bienvenida al verano con la segunda edición de 'Wine Bus' y 'Sunsets'

LOGROÑO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una región llena de vida, cultura, historia, arquitectura y, sobre todo, paisajes infinitos llenos de viñas... Campo Viejo honra esta tierra riojana y apuesta por el enoturismo, y las experiencias innovadoras y originales que fomentan la cultura del vino y los encuentros que se crean alrededor.

Bajo estas premisas y tras el éxito cosechado el año pasado, Campo Viejo lanza la segunda edición de Campo Viejo Wine bus y Campo Viejo Sunsets, que cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Logroño.

Campo Viejo Wine Bus 2022: la experiencia enológica rumbo al origen del vino. Tras su éxito en 2021, vuelve Campo Viejo Wine Bus. Hasta el 30 octubre, todos los fines de semana un minibús, trasladará de forma gratuita a Bodegas Campo Viejo a aquellos que quieran disfrutar de este plan de ocio único (aforo limitado de 23 plazas).

La bodega abre sus puertas a los visitantes para que puedan realizar un paseo durante el cual descubrirán algunos de los espacios más relevantes de la bodega, como su impresionante sala de barricas, una de las más espectaculares del mundo.

La experiencia, de tres horas de duración, arranca en el punto de salida del autobús, la Fuente Marqués de Murrieta, ubicada en el centro de Logroño a las 11,30 horas, rumbo a Bodegas Campo Viejo. Los visitantes podrán gozar del entorno natural de las terrazas de Campo Viejo con unas vistas increíbles a sus 54 Has de viñedo y conocer su nueva zona Chill Out donde se ha programado un ciclo de actuaciones de DJ's locales que pondrán el toque musical a la jornada.

Una propuesta irresistible maridada con una perfecta selección de la gama de vinos Campo Viejo, Azpilicueta y Alcorta, así como con una oferta de aperitivos que harán que los asistentes saboreen una experiencia completa y única, que finalizará con el regreso a Logroño a las 14,00 hrs.

Campo Viejo Sunsets Vol.2: vino y atardecer al ritmo de la música. Los próximos viernes 1, 8 y 22 de julio, de 19,00 a 00,00 horas, regresa Campo Viejo Sunsets. Los 'tardeos' aterrizan de nuevo en la terraza de Campo Viejo donde se podrá disfrutar del atardecer con una copa de vino y la música en directo de Messura, Paul Alone y Marlena.

El grupo riojano Messura en su formato acústico abre el telón de Campo Viejo Sunsets el 1 de julio, fusionando clasicismo e introspección con la pegada de las melodías de la banda riojana al completo. Por otro lado, el solista navarro Paul Alone y su peculiar manera de componer: directo, sincero y natural, mostrará el 8 de julio su lado más versátil, eléctrico y roquero.

Y qué decir del grupo madrileño Marlena: su estilo indie-pop, con letras que hablan de lo cotidiano, hará vibrar a los asistentes el viernes 22 de julio, y cerrará la edición 2022 de Campo Viejo Sunsets.

Campo Viejo Sunsets incorpora varias novedades. Por un lado, un DJ local abrirá y cerrará cada concierto. El 1 de Julio, DJ Tangerine Sistas; el 8 de julio, DJ Fran Río; y el 22 de julio, DJ Edu Anmu. Y por otro, los asistentes tendrán la posibilidad de experimentar la actividad multisensorial Campo Viejo Color Lab Experience, Premio Best of Wine Tourism 2022 a la propuesta de enoturismo más innovadora, que muestra cómo el sentido del gusto se ve afectado por el entorno y cuáles son las preferencias gustativas de cada persona.

Un plan perfecto que se completará con la gama de vinos Campo Viejo, Azpilicueta y Alcorta, los cuales se podrán degustar acompañados de una selección gastronómica que se servirá en el foodtruck de la zona Chill Out.