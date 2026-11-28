Archivo - Urna de elecciones. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

LOGROÑO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pasar tiempo con la familia y amigos, hacer deporte, descansar en el sofá, realizar labores de jardinería e incluso trabajar. Estas son algunas de las actividades en las que van a ocupar el tiempo en esta jornada de reflexión los candidatos de los diferentes partidos políticos que se presentan en La Rioja a las elecciones generales de mañana, domingo 29 de noviembre.

La candidata número uno al Congreso por el PP de La Rioja, Cuca Gamarra, lo primero que hará es salir a correr. Después "irá de compras con su madre y con su hermana", para después "tomar el vermú" con la familia y los amigos.

Por su parte, el cabeza de lista de los 'populares' al Senado, Javier Merino, por la mañana va a correr una carrera en el pueblo riojano de Igea, para después, al mediodía "salir de pinchos" por Logroño, y ya por la tarde dedicarse a "descansar".

La número uno al Congreso por el PSOE de La Rioja, Elisa Garrido, dedicará la jornada de reflexión para "cargar un poco las pilas" después de 15 días "intensos" de campaña.

Como ha indicado, aprovechará el día para estar con su familia y amigos destacando una cita muy importante, "comer con mis padres". Después aprovechará la tarde "leyendo un poco" y, si el tiempo lo permite, "paseando por el parque del Cidacos de Calahorra" -su localidad natal- que, como ha reconocido "me llena de paz".

Por su parte, su compañera al Senado, la expresidenta riojana, Concha Andreu, dedicará la mañana de este sábado a una de sus pasiones, la jardinería. Aprovechará este tiempo libre para plantar flores y cuidar su terraza.

Por la tarde, también lo tiene claro, "sofá y lectura" para descansar antes de la jornada electoral del domingo.

En el caso del número uno de Vox al Congreso, Ángel Alda, "madrugaré para ir a hacer deporte" y el resto del día "lo pasaré con mi mujer y mi hijo de cuatro meses, a los que por la campaña les he dedicado poco tiempo".

El resto del sábado "descansaré, porque han sido días de mucho coche, mucha tensión y mucho estudio".

Por su parte, el cabeza de lista al Senado por Vox, Luis Mayoral, ha señalado que "como soy autónomo, el sábado por la mañana trabajaré, terminando una ITE (Inspección Técnica de Edificios)". Al mediodía, viajará a San Sebastián para ver un partido de hockey, y en la capital de Guipúzcoa ya pasará el resto del día.

Los candidatos de IU-Frente Amplio por La Rioja al Congreso de los Diputados, dedicarán la jornada de reflexión de este sábado a pasar un día festivo con amigos.

La candidata al Congreso, Alba Díez, se trasladará al Valle del Oja a celebrar San Andrés "a ritmo de cachiberrio, castañuelas y dulzaina". Será un día que incluirá comida y festividad entre amigos.

Por su parte, el candidato al Senado de Progreso, Diego Mendiola, pasará el día con sus quintos en Santo Domingo, su localidad natal. Una comida de reencuentro prolongará el día celebrando con amigos.