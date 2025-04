La candidatura de Alonso a la FRF critica que Gustavo Sáenz quiera ser presidente "cometiendo irregularidades"

LOGROÑO 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una de las candidaturas oficiales a la presidencia de la Federación Riojana de Fútbol, la liderada por Jesús Alonso, afirma en comunicado que éste "ganó las elecciones con amplia mayoría" a pesar de "las manipulaciones" de otro de los aspirantes al cargo, Gustavo Sáenz, que "quiere ser presidente cometiendo irregularidades. No tiene ninguna ética personal".

Este comunicado llega después de que el Tribunal del Deporte de La Rioja acordase, mediante resolución de fecha 10 de abril de 2025, la suspensión cautelar del proceso electoral de la Federación Riojana de Fútbol tras un recurso presentado por la candidatura de Sáenz.

Ante esta decisión, desde la candidatura de Jesús Alonso quieren recordar que "el fútbol riojano es mucho más que eso: es más libre, más amplio, más diverso. Estamos legitimados por el respaldo mayoritario y democrático de las urnas en donde pudo votar todo el fútbol riojano".

Así las cosas, explica el escrito, "no está en manos del Gobierno de La Rioja votar, está en las manos de Gustavo Sáenz, las normas están para cumplirse. Habrá votaciones si Gustavo Sáenz acredita ser candidato pero es algo que aún no ha conseguido hacer".

Por todo ello, desde la lista encabezada por Alonso lamentan "que se esté manipulando y engañando a asambleístas del fútbol con muchas mentiras y alguna media verdad. Algunos ya están trasladando que, de haber sabido la verdad, no hubieran firmado".

"Sentimos que se presione al Gobierno de La Rioja y a nuestras instituciones. No es el estilo de fútbol que queremos. No queremos tensionar ni estresar las relaciones con las instituciones, las necesitamos de nuestro lado a todas para construir un proyecto transformador, inclusivo y abierto".

"Gustavo Sáenz y Raúl Ruiz no saben hacer deporte y ni fútbol. Solo saben hacer política a través del fútbol. Nosotros somos y estamos en los campos. No nos gustan las artimañas ni los enredos políticos", aseveran en su comunicado.

Finamente -expresa el comunicado- "en los próximos días sabemos que van a salir nuevas irregularidades de Gustavo Sáenz. Su obsesión personal y particular no tiene límites. Primero fue contra Jesús Alonso, ahora contra las instituciones públicas y órganos competentes en material electoral. Quiere ser presidente cometiendo irregularidades. No tiene ninguna ética personal".