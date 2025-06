Cándido Méndez: "Frente a la palabra polarización, desesperadamente reclamo consenso"

LOGROÑO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ex secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha apelado este jueves en Logroño al "consenso" que ayudará a contribuir a que nuestro país "tenga grandes potencialidades". Ante la falta de entendimiento entre los dos grandes partidos políticos "que a la vez son Gobierno y oposición" es "fundamental" buscar elementos de compromiso y consenso en asuntos fundamentales "como puede ser la vivienda". Por eso, añade: "Frente a la palabra polarización, desesperadamente reclamo consenso".

En el caso de la vivienda, prosigue, "el principal problema de la juventud en nuestro país", éste no se va a resolver con una ley "sino con un consenso entre todas las administraciones" porque "todas tienen responsabilidad y tienen, por lo tanto, competencias para resolverlo".

Cándido Méndez ha hecho estas declaraciones minutos antes de presentar, en la Casa de los Periodistas de Logroño, su libro 'Por una nueva conciencia social', una obra en la que el líder sindical aborda algunas de las claves para construir una sociedad más justa y equitativa. Méndez fue secretario general de UGT entre 1994 y 2016 y una figura clave en la historia del sindicalismo andaluz y español.

REFLEJO DE LA VIDA DE UNA FAMILIA TRABAJADORA EN EL FRANQUISMO

Como ha explicado, el libro que presenta este jueves tiene una parte autobiográfica "que casi se puede considerar como un reflejo de la vida de una familia trabajadora en la época del franquismo".

Y esa parte -prosigue- "tiene un colofón final en la que yo hago uso de un refrán que está de bastante actualidad, de hacer de la necesidad de virtud".

Aquella etapa -a su juicio- "se cerró de una manera positiva a partir de que había un sentimiento colectivo de la necesidad de la democracia y de la necesidad de la democracia hicimos la virtud de la reconciliación".

De aquello -prosigue- "surgió una de las constituciones más progresistas de Europa".

Gracias a ello "disponemos de un magnífico instrumento constitucional que tiene, por ejemplo, contenido en relación con el papel de los sindicatos que no tienen parangón con otras constituciones de Europa". Por ejemplo, en España "la huelga es un derecho constitucional, en Alemania no".

Así las cosas -reflexiona- "creo que hemos sabido aprovechar esta herramienta y hemos podido recuperar parte del tiempo perdido en materia económica, en materia de trabajo, en materia social, de derechos, etcétera, a pesar de ese retraso como consecuencia de la dictadura en relación con otros países de Europa".

El ex secretario general de UGT ha explicado, además, que 'Por una nueva conciencia social' "no destierra la conciencia de los obreros conscientes, no. El planteamiento de la nueva conciencia social es que creo que tenemos que tener muy claro que en relación con la defensa de la dignidad del trabajo, el papel de los sindicatos hay cosas que han cambiado".

Así, indica, "en la revolución industrial nadie ponía en cuestión el crecimiento económico, ahora sabemos que el crecimiento económico tiene límites y que éste, tal y como lo concebimos genera un enorme despilfarro, incluso amenaza la supervivencia de la humanidad".

El otro elemento, prosigue, "es que hemos estado durante un tiempo muy largo implícitamente negándole el derecho a avanzar y a progresar a los países emergentes" pero, por ejemplo, "China ahora es un país que está en la vanguardia por ejemplo en el coche eléctrico".

"EL EUROCENTRISMO YA HA PASADO DE MODA"

"Y el tercero es que los europeos tenemos que llegar a la conclusión de que somos muy pequeñitos, es decir, que somos sólo el 6% de la población a nivel mundial, que tenemos muchas potencialidades, pero que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, que el eurocentrismo ya ha pasado de moda, de alguna manera".

Y en ese sentido, "lo que hago es, al final, reivindicar el papel de los sindicatos en relación con los nuevos desafíos y la relación con la inteligencia artificial".