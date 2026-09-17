Capellán achaca a la LOMLOE los resultados del informe PISA y asegura que se "revertirán" en La Rioja

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellan, ha achacado hoy a la LOMLOE (ley que rige el sistema educativo en España desde enero de 2021) los resultados del informe PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes) y ha asegurado que se "revertirán".

Capellán, en el Pleno del Parlamento de La Rioja, ha respondido a una pregunta del portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Ángel Alda, quien le ha pedido una valoración de los resultados del Informe PISA. "La que coincide con el resto de la comunidad educativa", le ha dicho Capellán, "que la LOMLOE es el fracaso más absoluto".

Alda le ha recordado cómo, en el Debate sobre el Estado de la Región, desde Vox ya le dijeron "que las cosas no se están haciendo bien". Así, le ha recordado que hace veinte años los riojanos eran "los primeros" en este informe.

Sin embargo, ha añadido, la situación "no ha hecho más que empeorar". Alda ha considerado que es así desde que Capellán fuera consejero de Educación. "Habla de la LOMLOE, pero qué está haciendo el Gobierno riojano", ha dicho.

Tras criticar que se "sigue aplicando lengua árabe", ha visto que "si quieren volver a ser los primeros" en el Ejecutivo "tienen que acabar con la mediocridad en las aulas riojanas" con "esfuerzo, disciplina, autoridad del profesorado y meritocracia".

Capellán le ha negado "la mayor" rechazando que haya mediocridad en las aulas riojanas. Después, ha lamentado que, en la pasada legislatura, con la socialista Concha Andreu al frente, como en La Rioja "éramos los más sanchistas de España", se aplicó la ley quitando una hora en matemáticas y una hora en lengua y lectura.

"Y esos son los resultados", ha señalado indicado que se ha "revertido" y "esa situación va a mejorar". "Vamos a ir revirtiendo todos esos desastres", ha asegurado indicando que se hará en Primaria, donde La Rioja había "puesto en 2014 unas horas para mejorar la comprensión lectora y pensamiento matemático y se suprimieron".

No obstante, ha considerado que el diputado de Vox estaba juzgando el informe sin leerlo y, así, le ha dicho que La Rioja tiene el segundo mejor clima escolar; y es la cuarta mejor en acoso escolar en redes.

Está, ha dicho, entre las siete únicas comunidades con un escenario óptimo en equidad educativa; y en el índice de escasez de recursos es la cuarta mejor en recursos materiales y la mejor de España en recursos humanos. "Ahora hay que mejorar esa LOMLOE, lo estamos haciendo y lo revertiremos", ha aseverado.