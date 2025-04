Capellán afirma que la consejera de Salud "cuenta con todo mi apoyo, mi confianza y mi cariño personal"

LOGROÑO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha afirmado que la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, "cuenta con todo mi respaldo, con mi confianza y con mi cariño personal". Ha destacado que la consejera "está realizando una buena gestión para que La Rioja salga de una situación de colapso, para dar un nuevo impulso y un salto cualitativo que mejore la atención de los riojanos".

Capellán ha realizado esta respuesta a una pregunta planteada por el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Ángel Alda, acerca de si el presidente "respalda la gestión de la consejera de Salud y Políticas Sociales, durante el proceso de integración de la Fundación Hospital de Calahorra en el Servicio Riojano de Salud que se está llevando a cabo".

El jefe del Ejecutivo riojano, ante esta cuestión, ha querido pregunta al líder de Vox en la región "si se siente respaldado por los concejales de Vox en Lardero, y si se siente respaldado por el secretario de Vox en el Ayuntamiento de Logroño", a lo que ha añadido que "es más, no sé si se siente muy respaldado por su propio compañero de escaño -en alusión al también diputado Héctor Alacid-".

En la replica, Alda le ha señalado que "en todas las casas cuecen habas", además de recordarle que "qué le voy a decir a usted que lleva en la política unos cuantos años más que yo y sabe de qué va esta película". "De los concejales del Lardero o del secretario del Ayuntamiento de Logroño, me encargo yo, no se preocupe, que tengo el respaldo del partido a nivel nacional y tengo todos los apoyos necesarios para acometer los cambios y las medidas que estime oportuno". "No sé si usted tiene el mismo respaldo en el Partido Popular", ha espetado.

Tras ello, el portavoz de Vox ha recordado que "el 3 de julio de 2023 (Capellán) presidió el acto de toma de posesión de los consejeros de su gobierno en el Ayuntamiento de Logroño, y ese mismo día el Comité de Empresa del Hospital de Calahorra hizo público que con motivo de integración en el Servicio Riojano de Salud, el 75 por ciento de sus trabajadores habían solicitado su estatutarización, pero ninguna solicitud había recibido respuesta".

No obstante, ha indicado que "lo importante es que, ante sus malas perspectivas electorales, los socialistas pusieron en marcha una bomba de relojería que ha terminado estallándole a su propio gobierno". En este punto, ha recordado que en 2012 había una situación similar "cuando era consejero de Educación, si que recibió el respaldo del entonces presidente, Pedro Sanz, cuando los sindicato denunciaron su nula voluntad negociadora".

Por ello, ha afirmado que "si respalda a su consejera va a hacer lo mismo exactamente ahora, seguirá adelante con la reorganización y los recortes sí o sí", por lo que "creemos que se equivoca". "Compartimos que haya que priorizar la inversión y la reordenación de los servicios de la sanidad riojana, pero no se puede hacer a costa de la atención de los usuarios ni de la calidad sanitaria", ha concluido.

En la dúplica, Capellán ha mostrado su respaldo a Martín, para señalarle que "en los respaldos y los apoyos, como todo, entre usted y yo, hay un abismo insuperable". "Y lo hay porque usted -a Alda- apoya a dirigentes ya mandatarios como Donald Trump, que con sus políticas arancelarias está generando en el mundo tensiones e incertidumbres".

Sobre la gestión de la consejera de Salud ha destacado que "ha hecho una aportación que usted, ni en diez vidas, por lo que vamos viendo, va a ser capaz de aportar ni a La Rioja ni a los riojanos". Para ello, ha puesto en valor el anuncio realizado por Martín ayer de ampliar el edificio de Urgencias" con una inversión de 1,8 millones de euros.

Finalmente, el presidente riojano ha afirmado que la Fundación Hospital de Calahorra "quedará integrada como entidad dependiente bajo el ámbito de dirección y gestión del organismo autónomo Servicio Riojano de Salud, del SERIS".