Capellán afirma que "siempre hay que tener el máximo respeto a las personas" y "dar ejemplo como dirigentes públicos"

Archivo - El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha señalado que "siempre hay que tener el máximo respeto a las personas" y "tenemos que dar ejemplo como dirigentes públicos a toda la sociedad, incluso en los momentos de más crispación electoral, de mantener la calma, el diálogo, y la seriedad, que es algo fundamental"

Ha sido a preguntas de los periodistas en Arnedo, donde ha visita el nuevo pabellón polideportivo, acerca de las palabras del alcalde de Azofra, Aurelio Cantera, a la concejala del PSOE, Carmen Cantera, a la que llego a decirle que que le iba a mandar a casa "llorando como una Macarena". Un primer edil que esta misma mañana ha pedido disculpas públicas.

Capellán ha indicado que "llevo mucho tiempo, todos me conocen y siempre intento trasladar esa tranquilidad, ese respeto siempre a todas las personas, al margen de las diferencias ideológicas". "Yo creo que al menos es lo que intento hacer siempre que tengo una comparecencia pública ante los medios y en cualquier ámbito y foro", ha añadido.

El presidente riojano ha apuntado, para concluir, que "siempre intento mantener esa cordialidad, rebajar siempre la crispación y ante todo tener siempre el máximo respeto a todas las personas en todos los actos que hacemos".