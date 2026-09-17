Capellán anuncia una dúplica del centro de emergencias SOS Rioja y un nuevo edificio para la próxima legislatura

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha anunciado hoy, en el pleno del Parlamento de La Rioja, un refuerzo operativo del SOS Rioja que incluirá una dúplica del CECOP (Centro de Cooperación Operativa) y un nuevo edificio para la próxima legislatura.

En el turno de preguntas al presidente, Capellán ha respondido a la portavoz del Grupo Popular, Cristina Maiso, quien tras destacar cómo los equipos de seguridad trabajan "por la vida de los riojanos", ha cuestionado al jefe del Ejecutivo cuál es su estrategia y qué valoración hace sobre la política de emergencias.

Capellán, en su respuesta, ha anunciado tres medidas en un "tema" que, ha dicho, "no ocupa titulares" pero con una importancia basada en una atención 24 horas, 365 días al año, de modo que "en el tiempo que estamos aquí", les ha dicho a los diputados, "cada minuto y medio hay una llamada al SOS Rioja".

"Quizá unos datos nos puedan contextualizar la importancia crucial que tiene ese servicio que presta el Gobierno de La Rioja desde la Subdirección General de Emergencias; el número de llamadas atendidas por año supera los 270.000 y, en lo que va de 2026, ya ha habido 196.292", ha relatado.

En este contexto ha anunciado "tres acciones para mejorar todas las capacidades del CECOP SOS Rioja", empezando por contar con una "dúplica exacta" del Centro de Emergencias que supondrá que pueda contar con un "centro de respaldo" en caso de tener que ser desalojados.

"Puede haber", ha explicado, "un incendio en las instalaciones y si esas quince personas, esos quince puestos de mando, sus equipamientos y tecnología tienen que abandonar su lugar de trabajo, no tenemos centro de respaldo que pueda dar servicio".

Se construirá, por tanto, una "dúplica exacta en tecnología, puestos y equipamiento" que irá, "de momento y temporalmente, en la Fombera II" para que, "en caso de incidencia y desalojo, tengamos un centro de respaldo que nos permita seguir con la coordinación".

Ha entendido que "es algo necesario, algo pedido por los técnicos", que "no lo tiene la comunidad autónoma" y se va a hacer "porque es útil e importante".

NUEVO CENTRO PARA EL CECOP: OBRAS EN 2028 Y 2029

En segundo lugar, "y más importante", ha anunciado un nuevo centro de coordinación operativa; un edificio "para dar mayores capacidades, mayor espacio, mejor coordinación a todas las necesidades logísticas" porque, en la actualidad, el SOS Rioja tiene que tener el equipamiento "en tres centros diferentes".

Esto hace que "pierda funcionalidad, operatividad y capacidad de respuesta" y, por tanto, tras "escuchar a los técnicos" se va a costruir, en una parcela del Gobierno de la Rioja, junto al Parque Móvil y el actual CECOP, uno nuevo.

"Desde hoy", ha contado, se va a trabajar con todos los técnicos del servicio para realizar un "estudio de necesidades" y redactar un plan funcional. A principios del años 2027 se redactará el proyecto y se licitará, ha avanzado superando la actual legislatura, la ejecución de obras, que se producirán entre el año 2028 y el 2029.

Se van a destinar, ha anunciado ya, tres millones de euros "a que el CECOP SOS Rioja tenga un nuevo centro funcional, operativo, con todas las capacidades tecnológicas para coordinar mejor todas estas emergencias". Cuando esté listo, el centro dúplica irá a las actuales instalaciones del CECOP.

En tercer lugar, ha anunciado que se dará respuesta a una demanda "histórica", como es un plan de formación y divulgación que irá más allá de lo ya realizado, que ha favorecido a más de 1.200 personas este año con más de cincuenta jornadas, con formación específica de todos los técnicos del CECOP SOS Rioja.

Así, se va a crear, al respaldo de Ley de Protección Civil de la Rioja, una Escuela de Formación de Seguridad Ciudadana. Una escuela que estará ubicada en el nuevo centro de coordinación de emergencias.

"Ese es nuestro compromiso, así avanza la Rioja, así mejoramos la atención a los ciudadanos y mejoramos algo tan importante y tan crucial como son las emergencias, no solo en el día a día, sino para que cuando llegan los grandes retos, los grandes desafíos, tengamos el mejor operativo posible", ha finalizado.