Capellán anuncia una inversión de 1,1 millones para que el Aeropuerto ofrezca vuelos semanales a Barcelona

LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha anunciado hoy, en el pleno del Parlamento de La Rioja, una inversión de 1,1 millones de euros para que el Aeropuerto de Agoncillo ofrezca de dos a tres vuelos semanales a Barcelona.

Capellán, en respuesta a una pregunta de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Maiso, ha considerado que "el déficit de infraestructuras es tan grande que hay que potenciar toda existente".

La conectividad aérea, además, para Capellán, supone "progreso" y, por eso, ha apostado por "no cejar empeño" en que ésta pueda crecer en La Rioja.

De este modo, ha anunciado que se va a licitar, en las próximas semana, un concurso para que una aerolínea puede operar entre Logroño (Auropuerto de Agoncillo) y Barcelona.

La licitación será de 1,1 millón de euros más IVA, durante dos años, con un inicio de operaciones previsto para la primavera del próximo año, 2026, y venta de billetes desde finales de este año.

Se hará, ha dicho, con la incorporación de aviones con cien asientos, lo que "mejora y amplía la capacidad". En cuanto a la frecuencia, ha señalado que estará estipulada entre 110 a 130 vuelos anuales, lo que supone de dos a tres vuelos semanales.

Adicionalmente, ha dicho por último, estos vuelos permitirán a otros destinos internacionales vuelos directos sin parada, de forma que se generen nuevas "oportunidades" para que La Rioja sea ese "gran destino" para el turismo.

En su pregunta, Maiso ha considerado que, mientras el Gobierno de España no es capaz de ofertar una comunicación rápida y regular por ferrocarril, el viaje en avión es una forma "perfecta dar salida a necesidades de comunicación" de La Rioja.

Ha reiterado su apoyo a la "doble exigencia" del Gobierno de La Rioja; la declaración de servicio publico del Aeropuerto de Agoncillo, y tarifas súper reducidas.

Algo imprescindible, a su juicio, mientras no se garantiza la conexión por ferrocarril con Madrid en tres horas, así como introducir nuevas rutas.