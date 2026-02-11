Capellán anuncia la licitación de vuelos semanales a Canarias entre junio y septiembre

Archivo - Un avión aterriza en el aeropuerto de Fuerteventura, Islas Canarias - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha anunciado hoy, en el pleno del Parlamento de La Rioja, la licitación de vuelos semanales a Canarias desde el Aeropuerto de Agoncillo.

Capellán ha respondido, en la mañana de hoy, a una pregunta de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Maiso, quien le ha pedido una valoración de las infraestructuras turísticas en La Rioja.

El jefe del Ejecutivo regional ha puesto sobre la mesa la importancia de las "conexiones aéreas" recordando la petición, al Gobierno español, de que el Aeropuerto de Agoncillo sea declarado servicio público.

"Una industria aeroportuaria es un potencial", ha dicho al tiempo que ha anunciado que se va a licitar, en las próximas semanas, un nuevo contrato para que, entre junio y septiembre, haya operaciones de vuelos semanales entre Canarias y La Rioja.

Un destino, ha continuado, que usan "miles de turistas extranjeros" y que de esta manera, tendrán "conexión" con La Rioja. A este respecto, el presidente también ha dicho que se ha producido un incremento, en 15.000, de turistas extranjeros a La Rioja.

Para Capellán, "se demuestra que, a pesar de la limitación de comunicaciones", La Rioja "es un destino apreciado" y en 2024 el turismo aportó más de mil millones al Producto Interior Bruto.