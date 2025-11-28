Capellán anuncia que Proyecto Hombre La Rioja será la entidad social beneficiada por la iniciativa 'ACTUAL solidario'

El presidente del Gobierno riojano,Gonzalo Capellán, interviene en la Gala del 35 aniversario de Proyecto Hombre La Rioja - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha anunciado que Proyecto Hombre La Rioja será la entidad del tercer sector beneficiaria de los fondos recaudados gracias a la tercera edición de la iniciativa 'Actual Solidario', estrenada en 2024 y que permite que la cultura abra una ventana también a la solidaridad dedicando el 10% de la taquilla del festival ACTUAL a causas sociales.

Capellán ha realizado este anuncio durante su intervención, hoy, día 27, en Logroño, con motivo de los actos organizados para conmemorar el 35.º aniversario de la puesta en marcha de Proyecto Hombre en nuestra región, una entidad que ha ido transformando y adaptando su acción hasta desarrollar un modelo de intervención propio e integral en la prevención y tratamiento de las adicciones.

Una tarea apoyada en la labor de 26 profesionales (psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales) y 82 voluntarios que prestaron apoyo en 2024 a un total de 1.823 personas (un 2% más que el año anterior).

En este sentido, cabe destacar que 482 usuarios fueron atendidos el año pasado en alguno de sus diferentes programas: tratamiento ambulatorio (181 usuarios), Reconecta (142 jóvenes y 92 familias), residencial (80 usuarios), centro penitenciario (59 usuarios) y reinserción social (20 usuarios). En la primera edición de esta iniciativa de marcado carácter solidario, la Asociación de afectados de Esclerosis Lateral Amiotrófica -VencELA- recibió un cheque solidario por importe de 18.270,94 euros; mientras que la Asociación riojana de familiares y amigos de niños con cáncer (FARO) recibió en la segunda edición una aportación solidaria de 17.564 euros.

Estas cantidades, y las que recibirá en su momento Proyecto Hombre, corresponden al 10 por ciento de la recaudación de los dos grandes conciertos del festival que alberga el Palacio de Deportes, así como al cien por cien de las entradas de la actividad 'Viaje a los 90 con tus recreativos de siempre' de 'Píxel & Games'.