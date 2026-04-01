Capellán y Arraiz visitan el Centro de Día de Aldeanueva de Ebro que contará con 30 plazas - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja ha visitado el Centro de Día de Aldeanueva de Ebro, que ofrecerá 30 plazas y reforzará la atención a las personas mayores dependientes de la zona El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha visitado este miércoles, día 1, el Centro de Día de Aldeanueva de Ebro, una vez finalizadas las obras. Una infraestructura moderna, accesible y diseñada para ofrecer una atención integral y de calidad.

Capellán ha estado acompañado por la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, el alcalde de Aldeanueva de Ebro, Ángel Fernández, entre otros representantes. En conjunto, el presupuesto del proyecto, promovido por el Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro, y financiado a través de fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha supuesto una inversión de 2.877.724,25 euros, de los que 2.378.705,10 euros corresponden a fondos Next Generation EU y 499.019,15 al Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro.

Durante la visita, Capellán ha destacado que "contamos con una nueva infraestructura que tiene que ver con la dependencia, con uno de los grandes retos que tiene la sociedad actual como es cuidar a nuestros mayores de la mejor manera posible. Así, en esta infraestructura, tenemos desde terapia ocupacional a fisioterapia, toda una serie de servicios, enfermería, cuidados, peluquería, podología que les ayudan a conservar su autonomía el mayor tiempo posible".

En este sentido, ha subrayado que "es un buen ejemplo de que esos cuidados es positivo que se hagan desde la cercanía, desde el entorno más próximo, porque resulta más fácil para la persona que tiene esa dependencia y para su entorno. Disponer de 30 plazas para que las personas puedan tener esa conciliación y esa atención diaria en su municipio, en su entorno, supone un gran salto".

El presidente ha recordado que "actualmente contamos con 851 plazas en los 24 centros de día que existen en La Rioja y la previsión es la de cerrar en 2027 la legislatura con 1.000 plazas, en parte gracias a ampliaciones de unos centros ya existentes, pero también con nuevos centros, como el que hace algunos meses se inauguró en Uruñuela, como este de Aldeanueva de Ebro, como el nuevo centro en Cervera del Río Alhama, que se encuentra ya terminado y en proceso de evaluar su gestión, o el de Ezcaray, que se está desarrollando".

Además, ha querido destacar que "tenemos la infraestructura, pero ahora empieza lo más importante para que empiece a funcionar. Por un lado, licitar el equipamiento y, por otro, la gestión, todos los profesionales. Pasaremos de esta primera fase en la que los fondos se han gestionado a través del Ayuntamiento, a una cesión al Gobierno de La Rioja para prestar el servicio. Ahora empieza esa segunda fase en la que desarrollamos todas las licitaciones, todos los contratos públicos para poder dar servicio a los usuarios".

Capellán ha apuntado que "esta realidad requiere más infraestructuras, como hoy vemos, más descentralizadas, repartidas a lo largo de todo el territorio y también supone un compromiso por parte del Gobierno y un coste mayor en la gestión permanente de la atención a estas personas. En La Rioja tenemos que estar muy satisfechos, ya que con 7.500 euros por persona usuaria con dependencia somos la Comunidad Autónoma de España que más recursos destina a la gestión de este servicio y, por lo tanto, ratificamos un compromiso conjunto como sociedad para dar el mejor tratamiento posible a nuestras personas mayores, por supuesto, pero también a aquellas que tienen algún grado de dependencia".

Por su parte, la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, ha destacado la importancia de "aterrizar los servicios públicos en el entorno rural para frenar la deslocalización de nuestros mayores". En esta misma línea, el alcalde de Aldeanueva de Ebro, Ángel Fernández, ha incidido en que "el bienestar de los mayores es el termómetro que mide la calidad de una sociedad".

UN PROYECTO QUE HA EVOLUCIONADO PARA GANAR EN CAPACIDAD DE RESPUESTA

El centro se ubica en una parcela municipal de 6.393 metros cuadrados en la Avenida Navarra, en una zona residencial en expansión, y ha sido concebido bajo criterios de sostenibilidad, accesibilidad y eficiencia energética, con certificación energética A. El edificio, de volumen compacto y orientación optimizada, se organiza en torno a vestíbulos, porches y patios ajardinados que favorecen la iluminación natural, la ventilación cruzada y la conexión constante con el exterior.

En su planta baja, el centro articula tres grandes áreas diferenciadas: una zona de atención directa con espacios de terapia ocupacional, fisioterapia y comedor, todos ellos amplios, luminosos y con acceso directo a jardines orientados al sur; una zona asistencial y administrativa que incluye consulta médica, enfermería, asistente social, podología y peluquería; y una zona de servicios independiente con cocina, almacenes, vestuarios y áreas de apoyo, garantizando un funcionamiento eficiente y sin interferencias.

El diseño incorpora además porches exteriores cubiertos, grandes cristaleras, recorridos accesibles sin barreras arquitectónicas y espacios pensados para la convivencia y el bienestar de las personas usuarias. El proyecto ha evolucionado para dar respuesta a las necesidades del municipio, ya que inicialmente contemplaba una capacidad de 20 plazas, que posteriormente se ha ampliado hasta las 30 actuales, lo que permitirá incrementar la cobertura y mejorar la atención a las personas en situación de dependencia en la localidad y su entorno.