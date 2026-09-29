Capellán asegura que La Rioja "trabaja" en buscar "medios de respuesta" ante los desahucios

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, llegando a la sala de prensa con el consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha asegurado que el Ejecutivo regional "trabaja" en buscar "medios de respuesta" ante los desahucios.

Capellán, en el marco de la rueda de prensa que ha concedido hoy para dar a conocer el Proyecto de Presupuestos para la Comunidad de La Rioja para el año 2027, ha sido preguntado por el desahucio previsto para este jueves, en Logroño, a una madre y sus dos hijas menores.

"En ese asunto, dentro de nuestras competencias, el Gobierno está trabajando en buscar capacidades y medios de respuesta en nuestro ámbito", ha dicho el presidente.

Precisamente, el Gobierno central ha aprobado este martes en Consejo de Ministros dos reales decretos de vivienda que incluyen la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030.

También, la regulación de alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra por 'fondos buitre' hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras cuestiones.

Fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana han confirmado que el Gobierno de coalición, formado por PSOE y Sumar, han llegado a un acuerdo para aprobar estos dos decretos que defienden "los intereses y los derechos de la ciudadanía".

Además de los puntos anteriormente mencionados, se ha alcanzado un acuerdo para la renovación automática de los alquileres, que irá en un segundo real decreto.

Debido a la importancia de estas medidas, el Gobierno ha solicitado al Congreso la celebración de un pleno extraordinario este mismo viernes para la convalidación inmediata de ambos decretos.

La reunión del Consejo ha comenzado pasadas las 10.30 de la mañana, con una hora de retraso, por las negociaciones de última hora, pero finalmente han logrado un acuerdo y todos los ministros entraron a la reunión.