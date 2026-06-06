Capellán asiste al acto de bienvenida a Su Santidad el Papa León XIV

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, en la ceremonia de bienvenida a León XIV - CASA DE S.M. EL REY

LOGROÑO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha asistido hoy, día 6, en Madrid, al acto de bienvenida a Su Santidad el Papa León XIV bajo la presidencia de Sus Majestades los Reyes de España.

El Palacio Real de Madrid ha acogido la ceremonia de bienvenida a León XIV con motivo de su primer viaje apostólico a España, acto que han presidido los Reyes Don Felipe y Doña Letizia.

Capellán ha asistido, y ha tenido la ocasión de saludar al Santo Padre, momentos antes de las intervenciones del Rey Felipe VI y del propio León XIV en Salón de Columnas, lugar donde se ha celebrado el encuentro.

Entre otros representantes institucionales han asistido el presidente Pedro Sánchez y varios ministros del Gobierno de España; los presidentes del Congreso y del Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, respectivamente; la mayoría de los mandatarios autonómicos; miembros del cuerpo diplomático y altos cargos tanto de la Iglesia española como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La de Madrid es la primera parada de León XIV en su visita a España, invitado por el Rey Felipe VI y la Iglesia española. El Papa permanecerá en nuestro país hasta el jueves, 12 de junio, y en los próximos días recalará también en Barcelona y las Islas Canarias.