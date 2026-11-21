Capellán asiste al III Encuentro de la Cultura de La Rioja en torno a los retos y oportunidades de la gestión del sector - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha acompañado esta mañana a los participantes en el III Encuentro de la Cultura de La Rioja, que reúne desde ayer en Logroño a profesionales, empresas, asociaciones y representantes de las administraciones públicas, en unas jornadas impulsadas para compartir experiencias y abordar los retos actuales de la gestión cultural.

Junto al consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, el presidente del Ejecutivo ha participado en un encuentro informal con representantes del sector cultural llegados a la capital riojana desde distintos puntos del país.

Organizado por el Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Cultura, y la Asociación Riojana de Industrias Culturales (ARICU), el encuentro se celebra los días 20 y 21 de noviembre bajo el lema 'Cultura, territorio y futuro. Experiencias, herramientas y conversaciones para transformar los lugares donde vivimos'. La programación combina formación especializada, intercambio de experiencias y espacios de encuentro entre los distintos agentes del sector.

LA CULTURA COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL

La primera jornada, celebrada ayer viernes en la Capilla de la Beneficencia, contó con la intervención de Jesús Cimarro, director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, quien abordó la capacidad de un festival para generar vínculos con el público y contribuir a la identidad y al desarrollo cultural, social y económico de su entorno.

A continuación, se celebró la mesa redonda 'La gestión de la cultura. Profesionales, territorios y nuevos desafíos', moderada por David Márquez, de La Leona y RADAR CULTURA. En ella participaron representantes de asociaciones profesionales de Navarra, Cataluña y Asturias, además de un gestor cultural de Aragón, para compartir perspectivas sobre el ejercicio profesional, la gestión cultural y los desafíos que afrontan los distintos territorios.

FORMACIÓN Y PROYECTOS CULTURALES RIOJANOS

La jornada de hoy sábado, en Riojaforum, incluye cuatro sesiones formativas breves centradas en cuestiones prácticas para el sector: las vías de financiación pública y privada de las empresas culturales, las oportunidades de cooperación europea, las condiciones laborales y los derechos de los profesionales en el marco del Estatuto del Artista y la gestión de públicos en los espacios culturales. Las sesiones corren a cargo de Roger Dedeu, Ana Lázaro, Txema Urquijo y Pepe Zapata, respectivamente.

La programación incorpora también un espacio de encuentro y trabajo compartido entre los asistentes y la presentación de tres iniciativas riojanas en la sesión 'Desde aquí, hacia dónde'. La actriz, directora y dramaturga Mabel del Pozo da a conocer su trayectoria y sus proyectos; Erveca Studio, estudio independiente de videojuegos con sede en Pradillo, muestra su trabajo creativo vinculado al paisaje, la memoria y las tradiciones de La Rioja; y Alma de Cántaro, proyecto impulsado por Toño Naharro y Loles Moreno, acerca al público a la cerámica y a la relación entre el oficio tradicional y la creación contemporánea.

UNA CONVERSACIÓN SOBRE LOS DESAFÍOS DE LA CULTURA

La programación continúa con 'Hacer posible lo imposible', una conversación con Jesús Cimarro moderada por David Márquez y abierta a la participación del público. El encuentro concluirá con una sesión de puesta en común, 'Lo que nos llevamos. Lo que queda por hacer', destinada a recoger las principales ideas y cuestiones planteadas durante estas dos jornadas.