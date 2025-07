Capellán coge el guante del PSOE y llevará al Parlamento la estrategia para abordar la salud mental

El presidente riojano propone un acuerdo para exigir a Sánchez el 50% de de la Dependencia de los riojanos, "como al País Vasco"

LOGROÑO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha cogido hoy el guante al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Región, y llevará al Parlamento de La Rioja la estrategia para abordar la salud mental.

Capellán, que ha elegido contestar a los portavoces de los grupos parlamentarios en conjunto, y no uno a uno tras sus respectivas intervenciones, ha hecho referencia a la petición del líder socialista que le proponía un pacto de región para abordar la salud mental.

"Claro que sí", ha dicho, "un acuerdo para la salud mental". Pero, depués, le ha añadido: "Sin foto". Y es que, para Capellán, a García le había fallado el subconsciente al proponerle al presidente sentarse a hablar de la autonomía de La Rioja y hacerse una foto.

En cualquier caso, el presidente ha relatado cómo ya se ha "avanzado" con medidas pero le ha parecido interesante llevar al Parlamento la Estrategia de Salud Mental para que los grupos parlamentarios puedan hacer aportaciones y puedan "trabajar unidos contra los problemas de salud mental".

En lo que no va a pactar con el PSOE, ha añadido, es en fiscalidad, como también le ha pedido el socialista, porque, ha aseverado: "No vamos a pactar nunca con nadie que acepte que Cataluña se salga del régimen común". Y es que el PSOE fue el único partido que no votó a favor de una iniciativa para rechazarlo en el Parlamento de La Rioja.

Capellán ha reclamado al socialista que no siga "a ciegas" a Pedro Sánchez, preguntándole "hasta dónde quiere que le entierre" y reclamando que "no se puede gobernar con unos presupuestos" nacionales "de hace dos años", tiempo que lleva prorrogándolos por no tener acuerdos.

"Si usted de verdad defendiera los intereses de La Rioja condenaria que el Gobierno de España está haciendo que esta comunidad no tenga las entregas a cuenta a tiempo", le ha dicho.

Respondiendo a su crítica anterior ("no es lo mismo gobernar que estar en el gobierno", le había dicho García) ha afirmado en referencia a Sánchez: "No es lo mismo aferrarse al poder que gobernar".

Así, ha relatado, "todos los que le están dando respiración asistida están viendo a ver qué sacan" y, por tanto, tras ver en La Voz de Galicia que 'El Gobierno (central) se comprometió el 10 de abril a pagar al País Vasco el cincuenta por ciento de la financiación de los servicios de Dependencia', ha propuesto al arco parlamentario un acuerdo para pedir que se financie también el cincuenta por ciento en La Rioja.

"Queremos el cincuenta por ciento", ha clamado después considerando que "esto no es un bazar turco en el que, en función de mis intereses les doy a unos frente a otros; queremos el cincuenta por ciento".

Capellán, que ha hecho un largo repaso a lo dicho por los portavoces, le ha dicho a Moreno: "Que diga que mi exposición no demuestra interés por las preocupaciones de los riojanos cae por su propio peso, otra cosa es que no esté de acuerdo".

Ha recordado cómo, en esta cámara, se le ha dicho tanto que es comunista, como le han dicho desde Vox, como de la derecha rancia, como le ha dicho hoy Moreno. "Lo que es rancio es una ideología totalitaria, comunista que todo lo lleva al absolutismo", ha espetado.

Le ha reprochado a Moreno no haber hecho "nada" cuando su voto era necesario para la socialista Concha Andreu la pasada legislatura, es más, ha visto que "hizo que el campo de la educación fuera un campo de enfrentamiento".

Ha rechazado que se le pueda decir que no defiende la universidad pública, cuando creció en ella, se ha sorprendido de que no les guste el programa de relevo generacional entre autónomos y estudiantes de FP y ha calificado como un "clamor" la inversión que va a realizar en el Marqués de Vallejo que el anterior gobierno no programó.

En este punto se ha referido al portavoz del PSOE, quien le había acusado de vivir de las rentas, afirmando que esos 5,5 millones de euros que ayer anunció para este centro no estaban programados, y recordándole que él, siendo alcalde, inauguró el colegio hecho por el anterior Equipo de Gobierno y no lo reconoció.

"Usted está en la memoria de los años 30 del siglo XX y yo he venido para mirar a los años 30 del siglo XXI", le ha dicho después a Moreno acordándose de sus críticas con respecto a la memoria histórica.

En cuanto al portavoz de Vox, Ángel Alda, le ha dicho que dice "cosas alucinantes, incoherentes, inconsistentes"; de una "esquizofrenia pura" por acusarle de estar al servicio del presidente socialista, Pedro Sánchez, y a la vez del líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo.

"Le voy a dar otra ayuda para que tenga un mínimo de posibilidad de estar en ese escaño", le ha dicho también a Alda, "no tire de una demagogia tan fácil".

"Si creen que el cambio climático y la violencia de genero es fanatismo es su problema", le ha señalado mientras le reprochaba que hubiera hablado de que, desde el Gobierno se "compra a los medios" y considerando que "demuestra que no tiene ni idea del papel de los medios de comunicación".

Frente a las críticas de que no tiene apuesta de región, Capellán ha enseñado el programa con el que se presentó a las elecciones, destacando la "apuesta futura de región" que supone el Grado de Medicina. "Yo me sumaría", les ha dicho a los grupos de oposición recordando, una vez más, al PSOE que eso tampoco es una apuesta heredara.

"Se despacha tan fácil", le ha criticado a García señalando la última apuesta por el aeropuerto, tampoco heredada por el Gobierno anterior, e informado de la previsión de invertir catorce millones de euros, en siete años, para que puedan operar vuelos con Europa.

Capellán ha finalizado cerca de las cuatro de la tarde una sesión que había comenzado a las 11:00 horas diciendo que se acercaban las cinco de la tarde y no habían comido (en recuerdo a la comparecencia de Pedro Sánchez).