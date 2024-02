Capellán se compromete a "atender" las reivindicaciones de los familiares de la Residencia La Rioja, en Albelda

LOGROÑO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, se ha comprometido hoy a "atender" las reivindicaciones de los familiares de la Residencia La Rioja, el Albelda de Iregua, que piden retomar el servicio de autobús que estaba disponible antes de la pandemia.

Capellán ha cerrado el pleno del Parlamento de hoy tras el debate de una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Podemos-IU en la que pedía retomar el servicio de transporte público a la Residencia de personas mayores La Rioja "en las mismas condiciones".

La Residencia La Rioja, en Albelda de Iregua, de titularidad pública pero gestionada por una empresa privada, está situada junto a la carretera Nacional-111.

Hasta la llegada de la pandemia de la COVID-19, explica la proposición del Grupo Podemos-IU, hacía parada frente a la misma un autobús del servicio de transporte, pero éste se suspendió con la pandemia, y no ha sido reactivado hasta ahora.

En la actualidad, por tanto, ha dicho, la única forma de llegar hasta la residencia es en transporte privado, lo que supone un impedimento para los residentes y sus familiares.

La diputada de IU Henar Moreno ha defendido esta proposición pidiendo poner en marcha los mecanismos necesarios "para no arrepentirnos de lo que no pudimos hacer", esto es, visitar más a nuestros mayores.

Tanto Vox como el PSOE han coincidido con ella en la necesidad de facilitar las visitas a las personas mayores, defendiendo los beneficios en su salud mental y bienestar.

Así, el diputado de Vox Hector Alacid ha apuntado que la empresa, actualmente, publicita el servicio de autobús, aunque no está disponible.

"La consecuencia afecta al bienestar de usuarios y familiares", ha resaltado, destacando la importancia que, para las personas mayores, tienen las visitas.

La socialista Ana Victoria del Vigo ha coincidido en el deterioro que supone para los mayores no poder recibir la visita de sus familiares, y ha resaltado el derecho de éstos a acudir.

El 'popular' Carlos Cuevas ha reconocido que el corazón lleva a votar que sí esta proposición no de ley, pero ha creído que hay que estudiarla y ha apuntado que hay una "cantidad" de servicios de ida y vuelta de transporte interurbano y, por tanto, la posibilidad de acudir está cubierta. Ha añadido que no se puede obligar a la empresa a volver a prestar un servicio que era voluntario.

Después, el consejero de Infraestructuras, Daniel Osés, ha anunciado su total disposición a "mejorar" este servicio y, a continuación, el presidente del Gobierno riojano ha dicho no entender "un buen gobierno que no se ocupe de los asuntos pequeños".

"He hablado con el consejero porque no permitiremos que no se pueda visitar" a estos residentes, ha dicho confiando en que el "problema" se "atienda". "Tienen el compromiso de este gobierno", ha garantizado.

Así pues, aunque el Partido Popular, con su mayoría absoluta, ha echado atrás la proposición no de ley (que sí ha contado con el apoyo de PSOE y Vox, además del proponente, IU), se ha cerrado la sesión con este compromiso de Capellán.