Capellán critica que el Ministerio incumpla en mejoras ferroviarias por La Rioja pero apela al diálogo para solventarlo

Ve "indignante y decepcionante" la supresión de cuatro conexiones por Calahorra y la falta de material rodante "a pesar de los compromisos públicos del Ministerio y de Sánchez"

LOGROÑO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha calificado como "jarro de agua fría" la decisión del Ministerio de Transportes de suprimir cuatro conexiones ferroviarias con Madrid por Calahorra durante el fin de semana así como la falta de compromiso de traer nuevo material rodante porque, según la respuesta del propio Ministerio, "hay mucha demanda y escasean".

Todo ello -expresa Capellán- "a pesar de haberse comprometido con no suprimir frecuencias y con la llegada de los talgos S-107". "Es decepcionante e indignante" y las explicaciones de porqué sucede esto son "argumentos muy desesperanzadores y lacerantes". Aún así, indica Capellán, "apelaré al diálogo, a una reunión, con quien haga falta, para que esto no suceda, cumplan con sus compromisos, y La Rioja no se aisle más".

El líder del Ejecutivo riojano ha realizado estas declaraciones tras conocer, por carta, la respuesta del Ministerio de Transportes ante estas dos noticias. "Cuando nos enteramos, antes de hacer alguna declaración al respecto, lo primero que hicimos fue escribir al Ministerio para preguntarles si eso iba a ser así".

"Esta misma semana, con la respuesta del secretario de Estado del Ministerio, nos hemos enterado y hemos comprobado que todo esto es una realidad. El propio secretario nos dice en su carta que, en primer lugar, entiende y lamenta la preocupación por la reducción de esas cuatro conexiones por Calahorra" a la vez que esgrimía también en la misiva que se resolvía "aumentando las plazas por otro lado".

Pero "es más", en esa carta, "también se nos dice que se nos vuelve a dejar aislados con la llegada del material rodante porque están muy demandados y escasean. A pesar, reitero, de todos los compromisos".

"NO VOY A RENUNCIAR"

A pesar de esta situación, Gonzalo Capellán ha querido dejar claro que no va a renunciar a que La Rioja mejore sus comunicaciones ferroviarias. Sobre todo -explica- "porque fue un compromiso a máximo nivel del Gobierno de España".

La mejora de las infraestructuras ferroviarias "es un clamor no solo de todo el arco parlamentario sino de todos los agentes económicos de La Rioja y, en definitiva, de la sociedad riojana" para mejorar nuestras conexiones con la capital de España.

Como explica el líder del Ejecutivo riojano "la limitación de las comunicaciones en infraestructuras, especialmente las ferroviarias de La Rioja con Madrid, es un elemento que dificulta la movilidad de los ciudadanos y que imposibilita el potencial de las empresas. Sabemos que es un 'hándicap' enorme y lo hemos puesto en el punto de mira desde el primer día que llegamos al Gobierno de nuestras reivindicaciones".

"REIVINDICACIÓN HISTÓRICA"

"Pero es más, no lo hemos hecho solo nosotros, es una reivindicación histórica porque todos queremos que La Rioja pueda avanzar en este aspecto".

Y lo hemos hecho -prosigue Capellán- "desde la máxima lealtad institucional, para que no fuera una interferencia con los diferentes signos de color político de los gobiernos, dialogando con el gobierno".

Así se dijo "en la reunión que mantuve con Pedro Sánchez y también con el propio ministro Óscar Puente cuando vino a La Rioja. Eran propuestas viables y razonables. Por un lado, el incremento del material rodante por el vial existente que permitiría llegar desde La Rioja Baja, con una parada en Calahorra, en menos de tres horas con Madrid".

En este sentido, prosigue, "el propio ministro dijo que La Rioja podría contar con un talgo S-107, el nuevo material rodante, más versátil, mucho más moderno y que permitía utilizar los diferentes anchos de vía que ayudaría a aumentar la conexión con Madrid, inicialmente, dos frecuencias más diarias en menos de tres horas con una sola parada en Calahorra y ahora vemos que no va a ser así".

"LA RIOJA, LA CCAA PEOR COMUNICADA DE ESPAÑA"

"La Rioja es la ccaa peor comunicada de España. Es una ínsula dentro del país y ahora nos dicen, y a pesar del compromiso de Pedro Sánchez de que esta iba a ser la legislatura de las infraestructuras, que no van a llegar esas mejoras. Parece una ironía".

Es "una broma pesada que La Rioja no pueda de nuevo avanzar en materia ferroviaria. Tenemos la última oportunidad de que un material nuevo y moderno esté disponible en La Rioja y que aumentemos nuestras frecuencias de comunicación.

Pero la respuesta "ha sido decepcionante para nuestras posibilidades de desarrollo económico, social y de movilidad". Pero es peor "la falta flagrante a un compromiso público que hizo el Gobierno de España con La Rioja".

PEDIRÁ UNA REUNIÓN

Aún así, expresa el presidente, "seguiremos siendo leales y apelamos al diálogo porque seguimos confiando en estos compromisos. Por eso, desde la colaboración institucional, no hay que perder la calma, y hoy mismo voy a trasladar por carta tanto al ministro Puente una reunión para analizar esta situación porque creo que estamos a tiempo todavía de contar con material rodante porque no se ha distribuido".

"Se lo voy a trasladar también al presidente Sánchez, en la medida que también ha sido fruto de nuestros acuerdos y de nuestras relaciones bilaterales, y les voy a brindar el sentarnos, hablarnos, que lo recapaciten, que lo piensen para decirles que no pueden dejar a La Rioja aislada. Seguiré reivindicando los intereses de nuestra reigón y lo haré con toda la contundencia y determinación posible siempre desde el diálogo".

Espero que sirva "para que puedan recapacitar, pensar porque aún hay tiempo de que La Rioja no pierda esta oportunidad". Si finalmente el Gobierno de España "deja aislado a La Rioja estaría cometiendo una auténtica trolepía con nuestra región y nos estaría condenando a no tener desarrollo. Se nos deja tirados".

Así las cosas "voy a quemar la última bala del diálogo institucional y apelaré de forma personal a quien corresponda para que La Rioja no pierda esta oportunidad porque de verdad que sería realmente desastroso y lamentable perderlo".

PIDE AL PSOE DE LA RIOJA QUE "DEFIENDA" LOS INTERESES DE LOS RIOJANOS

Finalmente también en sesión plenaria ha pedido al secretario general del PSOE de La Rioja, Javier García, que "defienda los intereses de los riojanos ante esta situación".

"Espero que esté indignado y se movilice con todos los riojanos por este tema que nos preocupa ante la falta de un compromiso público. Veremos si con el Gobierno de España es igual de sensible y se moviliza porque es la única salida digna que les queda".