Capellán destaca la apuesta de la empresa familiar Coala por impulsar nuevos proyectos estratégicos desde La Rioja - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto a la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha visitado, en Alfaro, el nuevo proyecto empresarial que Coala ha desarrollado en el parque empresarial de La Senda durante los últimos años con el respaldo de la ADER y ha recalcado la apuesta de esta empresa familiar por seguir impulsando nuevos proyectos estratégicos desde La Rioja.

Durante la visita a las nuevas instalaciones de Coala, Capellán ha destacado el "esfuerzo y la innovación permanente" de la empresa, especializada en el sector de las salas, condimentos y otros productos, "siempre caracterizados por la calidad".

En este sentido, ha reconocido que Coala es "un ejemplo extraordinario de empresa familiar riojana, con arraigo en el territorio, que parte de una tradición familiar y un conocimiento previo", que comenzó su andadura empresarial en el año 2000.

Se trata de "una historia de éxito, de crecimiento, pero también de esfuerzo, de saber hacer y de situar un nicho de mercado muy específico, de una demanda que es capaz de satisfacer los gustos de los grandes clientes" y de manera paralela, ha indicado Capellán, "ir creciendo progresivamente a lo largo de estos 25 años hasta las instalaciones actuales", tras la reciente ampliación de la empresa con la adquisición de una nueva parcela de 6.000 metros cuadrados en el polígono industrial La Senda.

Por todo ello, el presidente del Ejecutivo riojano ha querido agradecer a los hermanos David y Mario Rivero de Alfaro, que "han hecho crecer esta empresa familiar y han logrado que hoy estemos orgullosos de que Coala sea una referencia en su sector y una referencia para abastecer a clientes tanto de España como de fuera del país con productos de calidad".

Todo ello, ha resaltado, en "este gran valle, eje del Ebro, donde tanto el producto agroalimentario como las industrias transformadoras, ofrecer sus servicios y todos estos bienes y productos a otros clientes y consumidores, haciendo que el sector sea cada vez más fuerte y siga creciendo".

Por ello, ha insistido Capellán en que "hay que poner siempre en valor el compromiso de empresas riojanas, de familias que, con esfuerzo, con inversión, con innovación -también siempre basado en la I+D+i y en lo que añade al producto de valor- hayan podido convertirse en referentes y sigan creciendo".

Un esfuerzo que es fundamental para que "las empresas sigan generando riqueza, sigan generando empleo y por lo tanto sean una parte del sustento de esta sociedad del bienestar que tenemos", ha subrayado.

En este sentido, Gonzalo Capellán ha querido contextualizar que La Rioja se caracteriza por ser "una región donde la aportación de la industria al producto interior bruto, y por lo tanto a la riqueza y al bienestar de la región, es muy importante". Según los datos de producción industrial de 2025, "una vez más, el dinamismo, la calidad y la competitividad de nuestras empresas del ámbito agroalimentario se ha puesto de manifiesto en un crecimiento del 9 % respecto a 2024, con más de 136 millones de euros incremento en la facturación", ha incidido.

CRECIMIENTO CONTINUO EN EL MERCADO DE LAS SALSAS DESDE 2020

La familia Rivero fundó la empresa alimentaria Coala SL en Alfaro en el año 2000, donde ha mantenido un crecimiento continuo, centrándose en ofrecer soluciones productivas en el mercado de las salsas, como proveedor tanto de pymes como de grandes cadenas de restauración.

En 2015, la empresa inauguró sus nuevas instalaciones en el polígono industrial La Senda, de Alfaro. Desde entonces, Coala elabora salsas, platos de cuchara, cremas y patés, y ha añadido una nueva línea de bebidas, zumos, smoothies y blends. Actualmente, emplea a unos cuarenta trabajadores y es proveedora tanto de grandes cadenas de restauración como de otras empresas. En el año 2020, obtuvo el máximo nivel en la norma de calidad IFS.