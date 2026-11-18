El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, en la gala de los Top 101 - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha destacado hoy, 18 de noviembre, durante la inauguración de la tercera edición de los reconocimientos Top 101 Spain Up Nation, que las "101 empresas a las que hoy se reconoce (5 de ellas riojanas) hacen que España siga creciendo, que siga generando bienestar, riqueza y empleo, y nunca estaremos lo suficientemente agradecidos por esa contribución".

"Todas las palabras, conceptos, expresiones en las que añadimos esa partícula Up tienen una connotación positiva como esa flecha hacia arriba, de mirar hacia adelante, de nunca venirse abajo, nunca desanimarse, siempre levantarse, siempre volver, tener actitud de superación y de sacar adelante los proyectos con esfuerzo, ingenio y valentía", ha expresado.

Capellán, que ha estado acompañado por la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León; la vicepresidenta del Foro ADR, Silvia Delgado; la directora de Emprendimiento y Estrategia de Enisa, Rocío Castrillo; el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga; y el gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, entre otras autoridades, ha asegurado durante su intervención en el evento que "si no innovas, no creces, no mejoras, no eres competitivo".

"Innovar ya no es una opción; una vez que ese mundo se desató de las revoluciones industriales y el cambio se aceleró, hoy día todos vivimos en un proceso de renovación continuo. Se renueva todo: las ideas, los proyectos, los empleos, los mercados, los productos, los servicios, las industrias, las tecnologías y, por lo tanto, para eso hay que estar siempre innovando en la vanguardia, siempre hay que estar yendo más allá", ha rubricado.

Por su parte, la consejera Belinda León ha puesto el foco "en la importancia de la innovación para transformar proyectos y empresas en nuevos modelos de producción, distribución y consumo, más competitivos, sostenibles y exportables", así como en el valor "de empresas como las que han sido reconocidas aquí, con valor añadido, innovadoras, tecnológicas y creativas, con potencial para competir en el mercado global".

A su vez, Rocío Castrillo, directora de Emprendimiento y Estrategia de Enisa, ha incidido en que "las 101 empresas reconocidas en esta edición de los Top 101 Spain Up Nation muestran que el talento, el conocimiento y la capacidad de innovar están presentes en todo nuestro territorio y pueden transformarse en empresas con impacto real".

"Desde Enisa contribuimos a su desarrollo a través de la certificación de empresa emergente y de nuestros instrumentos de financiación para pymes innovadoras, impulsando una economía más competitiva y sostenible", ha apuntado.

Desde el Foro ADR, Silvia Delgado ha destacado "el extraordinario trabajo colectivo que ha hecho posible esta tercera edición de los Reconocimientos TOP 101 Spain Up Nation, fruto del compromiso, la implicación y la estrecha colaboración de las Agencias de Desarrollo Regional de toda España".

"Estos reconocimientos son, ante todo, una expresión del valor de la cooperación institucional y del trabajo conjunto entre territorios para impulsar el emprendimiento, favorecer el crecimiento empresarial y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico", ha agregado.

Los Top 101 Spain Up Nation están impulsados por Enisa y las agencias de desarrollo regional para identificar, impulsar y dar visibilidad a empresas innovadoras y de base tecnológica.

La ADER, como miembro del Foro ADR, ha ejercido de anfitriona de esta tercera edición, en la que se han registrado un total de 367 candidaturas de empresas de todas las comunidades y ciudades autónomas, de las que los diferentes Comités Regionales seleccionaron 69 finalistas que pasaron directamente a la fase nacional.

Durante el análisis de las empresas candidatas se ha evidenciado, un año más, el alto grado de innovación y tecnología, así como la diversidad y el dinamismo del ecosistema emprendedor español.

Enisa es una sociedad pública adscrita al Ministerio de Industria y Turismo que, desde hace más de cuatro décadas, contribuye al desarrollo del tejido empresarial apoyando proyectos viables e innovadores mediante financiación alternativa y la certificación de empresas emergentes.

EMPRESAS RIOJANAS DISTINGUIDAS

Autecnia Ebro S. L es un integrador de sistemas especializado en automatización industrial, control de procesos y transformación digital OT para clientes industriales.

Desarrollan proyectos llave en mano que abarcan ingeniería eléctrica, programación PLC/SCADA, fabricación de cuadros eléctricos, PEM y commissioning de sistemas avanzados.

Su objetivo es ayudar a la industria a mejorar su productividad, eficiencia y fiabilidad mediante soluciones tecnológicas seguras y de alto valor añadido.

Elliot Cloud S. L. es una compañía tecnológica especializada en inteligencia operativa e inteligencia artificial.

Su plataforma conecta e integra datos, sistemas y aplicaciones mediante una capa semántica común, permitiendo transformar información dispersa en conocimiento útil para la toma de decisiones, la automatización de procesos y la gestión inteligente de infraestructuras y organizaciones.

Mascobeauty Company S. L es la primera dermocosmética natural premium para perros con fórmulas desarrolladas de cero en laboratorio bajo estándares de cosmética humana. Crean una nueva categoría, skincare real para perros, personalizando las rutinas de prevención de enfermedades de piel por raza de perro.

Transforman el cuidado animal en salud real de la piel, elevando el bienestar y el estándar de toda una industria.

Neko Escalada S.L., es una sala comercial de escalada de búlder, con centro en Logroño y una segunda apertura en curso en Valencia.

Ofrecen actividades para todos los públicos, eventos y competiciones, bar/cafetería y venta de material, combinando la práctica deportiva con la creación de comunidad.

Neko Escalada es un lugar en el que divertirse, socializar y ponerse en forma.

El modelo de negocio está basado en su equipo, como componente principal y tienen el objetivo estratégico de conseguir abrir diez salas en 12 años.

Solverkey es una empresa que impulsa la digitalización empresarial mediante tecnología, software a medida e inteligencia artificial.

Su experiencia en IA y telecomunicaciones les ha permitido desarrollar SKAI, su solución de IA, automatiza e integra las comunicaciones de las empresas en canales como telefonía, WhatsApp, email, Teams o Slack.

También desarrollan SKAI Hoster, una solución especializada que transforma y optimiza la gestión y comunicación con huéspedes del sector turístico.