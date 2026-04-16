Capellán destaca el crecimiento sostenido de la firma riojana Etilisa para crear empleo

LOGROÑO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha destacado hoy, día 16, durante la inauguración de las nuevas instalaciones de Etilisa, ubicadas en el parque empresarial La Maja, en Arnedo, que "siempre que una empresa riojana crece y amplía sus instalaciones es síntoma de que es competitiva, de que mejoramos, de que tiene más capacidades, de que genera riqueza, de que genera empleo, por lo tanto, genera bienestar para nuestra región".

"En el contexto actual de incertidumbres globales, que las empresas riojanas sigan creciendo, sigan ampliando sus capacidades, sigan invirtiendo, pues lo hace extraordinariamente positivo. Por lo tanto, hay que felicitar y agradecer a los responsables de una empresa, que nació hace 30 años y que, gracias a su capacidad de expansión no ha dejado de crecer apostando por Arnedo, por La Rioja, para seguir desarrollando aquí su negocio", ha señalado.

El proyecto arquitectónico y la dirección de obra del nuevo complejo empresarial han sido realizados por el arquitecto arnedano Alberto Pascual, quien ha concebido unas instalaciones pensadas para ampliar la capacidad productiva, incorporar tecnología avanzada y reforzar el equipo, afianzando la posición de Etilisa en el sector de las etiquetas premium.

Este nuevo complejo al que la empresa se mudó en agosto de 2025 se compone de tres áreas diferenciadas destinadas al etiquetado, con una nave de producción de 2.000 metros cuadrados, una nave para almacenaje de materias primas de 900 metros cuadrados y otra destinada a expediciones de 700 metros cuadrados. Además, la zona de las oficinas técnicas ocupa una superficie de 1.300 metros cuadrados.

Es la tercera ubicación de Etilisa, que comenzó en el polígono El Raposal, en una nave de 500 metros cuadrados (2010), y después pasó a otra nave de 1.500 metros cuadrados situada en el mismo polígono. Tras la adquisición de una parcela de 15.000 metros cuadrados a la ADER en 2022, la empresa ya ha actuado en una superficie de casi 5.000.

"Una multiplicación y un crecimiento que permite que hoy desde el parque empresarial de La Maja, se proyecte hacia el futuro con unas nuevas instalaciones con la experiencia y la ilusión que nos transmiten responsables y trabajadores", ha asegurado.

Durante la visita, Capellán ha estado acompañado por el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, la alcaldesa de Arnedo, Rosa Herce, el gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, y el director general de Etilisa, Diego Castillo.

Por su parte, el director general de Etilisa, Diego Castillo, ha subrayado el "importante" papel que juegan las 52 personas que trabajan en la empresa. "Todos los trabajadores son importantes, desde el primero hasta el último, en una empresa que prima el buen ambiente. Salen bien las etiquetas si la gente trabaja contenta", ha enfatizado.

A su vez, ha destacado la incorporación de la empresa al grupo Labelys con "23 compañeros de viaje dedicados a las etiquetas adhesivas que nos unimos a la hora de las compras, en papel, en tintas, y más importante, en una serie de sinergias que nos están haciendo muy fuertes".

Etilisa nació en 2010 como complemento de la empresa originaria (Etiquetas DC), que etiquetaba exclusivamente el mercado del calzado desde 1996. En 2022, se incorporó al grupo empresarial francés Labelys Group, formado por veintitrés empresas fabricantes de etiquetas adhesivas. En 2025, la firma fue reconocida con el Premio AIFEC a la Mejor Etiqueta del Año, otorgado por la Asociación Ibérica de Fabricantes de Etiquetas en Continuo, gracias a su trabajo en la etiqueta del Vermut Conzia (de Martínez Lacuesta), desarrollada junto a la agencia riojana Calcco.

Actualmente, Etilisa dispone de siete máquinas modulares para realizar estampaciones, barnizados, relieves y serigrafías, y vende sus etiquetas en todas las denominaciones de España. Con el traslado a las nuevas instalaciones, la compañía confía en aumentar su plantilla y la facturación anual.