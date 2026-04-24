Capellán destaca el establecimiento estratégico de Ferretería Sagar y su distribución de marcas riojanas - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha destacado -durante la inauguración del establecimiento comercial de Ferretería Sagar en Logroño- la nueva ubicación estratégica de esta empresa familiar riojana que le permitirá prestar servicio al minorista para bricolaje y, sobre todo, al tejido industrial de la capital riojana y de su entorno.

El jefe del Ejecutivo ha puesto en valor el recorrido de una firma a través de seis décadas y varias generaciones de una misma familia que protagoniza "una historia de trabajo, de ilusión, de esfuerzo, de saber hacer, de compromiso, pero también de ampliación y crecimiento permanente del grupo, dando respuesta a los clientes, expandiendo de manera permanente las áreas de negocio desde su Calahorra original".

"Después vino Milagros, Arnedo, Logroño o Zaragoza y aquí, en la capital de La Rioja, desde 2023 y unidos en este polígono, hoy culminan una idea integral del negocio, donde dentro del grupo, Alquisagar, Transagar y el negocio de ferretería de Sagar, trabajan juntos para dar el mejor servicio, apostando por la innovación, por la maquinaria más avanzada y por la producción sostenible".

Gonzalo Capellán ha señalado que su historia es la de una empresa familiar "en la que se pueden reconocer el resto de empresas familiares de La Rioja que, con su empuje y su apuesta por el territorio, contribuyen al progreso y al bienestar social y económico de nuestra región, creando riqueza y empleo".

Además, las empresas riojanas "apuestan por el territorio, siguen donde empezaron, a veces tienen más facilidades y más posibilidades de negocio fuera, pero tienen un compromiso que es inquebrantable con nuestra tierra, con La Rioja, y eso yo creo que merecía un reconocimiento, como es el máximo galardón que concede el Gobierno de La Rioja y que en 2026 va a todas esas empresas familiares agrupadas en la AREF".

MARCAS RIOJANAS

Entre los aproximadamente 62.000 artículos que comercializa Ferretería Sagar, destaca que la apuesta por la distribución de marcas riojanas, como Juba, 3 Claveles, Mendi, Index, Power Product Genergy, Top Cable, Piher, Grupo Ruandi, una seña de identidad que supone un respaldo de gran valor al crecimiento de las empresas de La Rioja y, por tanto, de todo el territorio.

Capellán ha estado acompañado por la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, y por los responsables de la empresa, que han guiado la visita por las nuevas instalaciones ubicadas en el polígono industrial La Portalada, en una extensión de 325 metros cuadrados y cuya puesta en marcha ha supuesto una inversión de 200.000 euros por parte de la compañía.

Gracias a este movimiento estratégico, Grupo Sagar aúna en las mismas instalaciones la prestación del servicio de ferretería industrial y bricolaje por parte de Ferretería Sagar con Alquisagar, división de negocio especializada en el alquiler de maquinaria, principalmente de obra, elevación y logística; y el transporte de maquinaria gracias a Transagar, tercera división de negocio.

Integrada en el Grupo Sagar, y con más de sesenta años de experiencia en el sector del comercio al por mayor de ferretería, Ferretería Sagar abrió su primera delegación en Calahorra en 1965, de la mano de tres socios, y actualmente dispone de otras cuatro sedes más un almacén en la misma localidad riojabajeña, en las que trabaja un total de 30 personas. La nueva oficina añade dos más.

Ferretería Sagar provee servicio a unos 4.700 clientes y dispone de 7.400 metros cuadrados de superficie, 3.300 de ellos destinadas a la venta. Alquisagar y Transagar, por su parte, aglutinan unos 20.000 metros cuadrados de superficie, una flota de 9 camiones y 8.500 elementos alquilables, entre máquinas, máquina herramienta, casetas y material auxiliar. La facturación glopal del Grupo Sagar alcanza los 13 millones de euros y su plantilla total asciende a 76 personas.