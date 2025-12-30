Capellán destaca el gran avance social que supone la educación gratuita en La Rioja de 0 años a fin estudios universidad - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha subrayado que "la mayor oportunidad que se puede dar desde jóvenes es tener el conocimiento, la formación, para poder desarrollar su proyecto personal y profesional".

Lo ha hecho durante el acto de reconocimiento a los Premios Extraordinarios de Educación correspondientes al curso 2024-2025. Como ha indicado, todas las disciplinas y modalidades de la enseñanza son importantes, desde los tres años hasta acabar la educación superior o la formación profesional. "Una FP cada vez con más reconocimiento e importancia y al servicio de la sociedad y de las diferentes ramas de la actividad económica".

"Hay que reconocerlas todas en pie de absoluta igualdad, ninguna es más importante que otra, igual que ninguna persona es más importante que otra", ha destacado.

Del mismo modo, ha apuntado que "los resultados de la educación son fruto de un esfuerzo colectivo, de toda la comunidad educativa, también del conjunto de la sociedad y de las administraciones, por eso es muy importante que, en La Rioja, desde los cero años hasta acabar la educación, esta trayectoria sea gratuita para todas las personas y las familias al margen de su nivel socioeconómico".

"Me parece uno de los mayores avances sociales que podemos tener", en referencia a la extensión progresiva de la gratuidad de la matrícula universitaria de los jóvenes riojanos al segundo año y sucesivos.

ESFUERZO DE LOS ALUMNOS RIOJANOS

Capellán, acompañado del consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, ha clausurado hoy este acto en el que se ha reconocido el esfuerzo de 77 alumnos riojanos de ESO, FP, Bachillerato y universitarios que durante el pasado curso obtuvieron las mejores calificaciones y que han recibido los Premios Extraordinarios, a la Excelencia Académica o han resultado ganadores de las distintas Olimpiadas educativas y otros certámenes escolares.

Durante la ceremonia, celebrada en Riojaforum, también se ha reconocido el trabajo de los 16 profesores que les han preparado y acompañado en los distintos certámenes educativos.

En concreto, durante este acto se ha homenajeado por sus excelentes calificaciones a 4 estudiantes de ESO, 17 de Grado Medio de FP, 16 de Grado Superior de FP, 2 de Bachillerato y 9 universitarios. Además, también se ha reconocido la participación de 29 alumnos en las distintas disciplinas de las Olimpiadas educativas (Matemáticas, Biología, Geología, Física, Química, Filosofía, Informática y Economía).

EXCELENTE RENDIMIENTO ACADÉMICO

Así, los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato de La Rioja buscan reconocer oficialmente los méritos basados en el esfuerzo y el trabajo de los alumnos que han terminado estos estudios con excelente rendimiento académico, en el curso 2024-2025.

Para los estudiantes de ESO se convocaron dos premios extraordinarios de 612,25 euro cada uno y dos accésits, con una cuantía máxima de 255,11 euro cada uno.

La nota media de las calificaciones finales en las materias de los cuatro cursos debía ser igual o superior a un 8,75 y una calificación final de sobresaliente en el último curso en cada una de las materias objeto de la prueba: Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas A o B y Primera Lengua Extranjera.

Para los estudiantes de Bachillerato se convocaron dos galardones, con una cuantía máxima de 612,25 euro cada uno. Podían participar los alumnos de centros educativos públicos de La Rioja que hubiesen finalizado los estudios de Bachillerato en este curso 2024-2025 con una media de las calificaciones finales en las materias de los dos cursos, de cualquiera de las modalidades de Bachillerato, igual o superior a 8,75.

Los Premios Extraordinarios de Formación Profesional para el curso 2024-2025 están destinados a reconocer a estudiantes que han finalizado sus estudios de FP con una calificación igual o superior a 8,5. Se otorgan dos categorías de premios: uno para Grado Superior y otro para Grado Medio. En cada categoría, se concede un galardón de 612,25 euro para el alumno con mayor puntuación y 18 accésits, de 204,08 euro para las distintas familias profesionales (a excepción de la del ganador principal). Además, la distinción se anotará en el expediente académico de los premiados y el alumno de Grado Superior que obtiene el premio puede optar al Premio Nacional.

La Consejería de Educación y Empleo también ha convocado nueve premios a la Excelencia Académica en el ámbito universitario, uno en cada una de las siguientes ramas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura. Los cuatro restantes se destinarán a los cuatro siguientes mejores expedientes académicos, con independencia de la rama a la que pertenezcan. La cuantía máxima de cada premio es de 3.000 euros.

Por su parte, las Olimpiadas Educativas son pruebas académicas diseñadas para fomentar el interés por diversas áreas del conocimiento (matemáticas, ciencias, informática...) y valorar el desarrollo de habilidades específicas en un ambiente de sana competencia, con el apoyo de su profesorado y que tienen carácter autonómico, nacional e incluso internacional.