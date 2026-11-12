Capellán destaca que no hay región competitiva que no esté basada en la investigación y la generación de conocimiento - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha destacado que "no hay sociedad ni región competitiva en ningún lugar del mundo que no esté basada en la investigación, en la generación de conocimiento y en su transferencia", ya que "la investigación no es algo adjetivo, sino que es sustancial y esencial a la actividad".

"Donde no se genera conocimiento ni se está a la vanguardia de la ciencia y la investigación, no se puede llevar a cabo la educación y formación de estudiantes al máximo nivel", motivo por el que es "fundamental potenciar los grupos que son capaces de hacer avanzar en investigación".

Capellán ha realizado estas declaraciones durante el acto de apertura de la jornada de presentación del Instituto de Investigación en Computación Científica de la Universidad de La Rioja (SCRIUR), en el que también han participado el consejero de Educación y Empleo, Miguel Ángel Fernández Torroba, el vicerrector de Política Científica de la Universidad de La Rioja, Eduardo Fonseca, y el director del SCRIUR, Juan Félix San Juan.

Durante este evento se han presentado las principales líneas de investigación y capacidades científicas y tecnológicas del SCRIUR, además de explorar nuevas oportunidades de colaboración con grupos de investigación, instituciones y empresas.

La puesta en marcha de un instituto de estas características, como el SCRIUR, es "modélico y ejemplar", porque permite, "pasar de la matemática, la computación y la física a otros departamentos de diferentes áreas como las humanidades digitales", ha reconocido Capellán, quien también ha asegurado que es "fundamental tener una universidad y una investigación potente, que sea capaz de potenciar el talento joven" y de participar en foros internacionales.

En este sentido, el presidente del Gobierno regional ha afirmado que "esta región y esta universidad apuestan por ser vanguardia y por liderar" y se ha mostrado convencido de que "dentro de unos años estaremos todos muy orgullosos de haber dado este paso y de los resultados que el ISQUR nos va a dar, no solo desde el punto de vista científico, sino también de beneficios para el conjunto de la sociedad".

CONOCIMIENTO INNOVADOR PARA EL TEJIDO PRODUCTIVO RIOJANO

El Instituto de Investigación en Computación Científica (SCRIUR) nace con el propósito de fomentar la investigación básica y aplicada en los campos de las matemáticas, la estadística y la informática, así como en su relación con la física, las ingenierías y las ciencias humanas. Asimismo, busca transferir el conocimiento y las herramientas desarrolladas a otros sectores tecnológicos que puedan resultar beneficiados, tanto en el ámbito de La Rioja, como a nivel nacional e internacional.

Se trata de un centro interdisciplinar de investigación científica y técnica que formará y transferirá conocimiento en los campos relacionados con las Matemáticas, Estadística, Informática, Física, Ingeniería, Ciencias Naturales y Humanidades a cualquier otro sector tecnológico, así como al tejido productivo de la región.

Para impulsar el desarrollo del SCRIUR, el Gobierno regional, a través del convenio suscrito entre la Consejería de Educación y Empleo y la UR, destina este año 50.000 euros para financiar la contratación de talento investigador postdoctoral, la movilidad internacional, el estudio del patrimonio paleontológico riojano y la adquisición de equipamiento de inteligencia artificial. El objetivo final es generar conocimiento innovador y transferirlo al tejido productivo de La Rioja y a diversos sectores tecnológicos.

En concreto, a través de este convenio, se distinguen las siguientes líneas de actuación por parte del Gobierno regional: Financiación de un contrato postdoctoral en régimen de concurrencia competitiva.

APOYO PARA FOROS INTERNACIONALES Y ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN

Impulso a la campaña 2026 de la Unidad de Paleontología Computacional del SCRIUR, a través de la financiación de la movilidad regional y en comunidades limítrofes para realizar prospecciones, campañas de excavación estivales, colaboraciones con ayuntamientos y al menos, tres actividades de divulgación del patrimonio paleontológico riojano.

Adquisición de una estación de trabajo de alta prestaciones orientada al desarrollo y entrenamiento de modelos de inteligencia artificial y visualización de datos.

El SCRIUR se suma al Instituto de Investigación en Química (IQUR), el primer instituto de investigación de la Universidad de La Rioja concebido como un centro de investigación científica y técnica interdisciplinar en los campos relacionados con la química inorgánica, química orgánica, química biológica y las ciencias de los materiales. Su constitución, en octubre de 2023, ha supuesto el aumento de la masa crítica necesaria para acceder a proyectos de investigación competitivos de mayor nivel.

Además, debido a su compromiso con el tejido empresarial y social de La Rioja, dispone de una oferta especializada de servicios científicos tecnológicos que ofrecen soluciones a demandas específicas, incluso con la creación en su seno de empresas de base tecnológicas gracias a investigaciones realizadas en el mismo que den lugar a patentes.