Capellán destaca la trayectoria de la empresa Rioja Singular Vehicles, especialista en vehículos especiales desde 1860 - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto a la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha visitado este lunes en Santo Domingo de la Calzada, las instalaciones de la empresa riojana Rioja Singular Vehicles (Caravanas Rioja, SL), especialista en el diseño de vehículos especiales sobre ruedas desde 1860.

"Es una empresa histórica, singular y única, con una trayectoria de más de 165 años en La Rioja a través de cinco generaciones, especializada en el diseño y fabricación de motorhomes, hospitalities y vehículos especiales a medida", ha destacado.

Referente a nivel mundial es la marca elegida por pilotos de élite, como Marc Márquez y Valentino Rossi, entre otros, para sus instalaciones en los circuitos. En presencia de los propietarios actuales, Fidel y Pablo Rioja, el presidente riojano ha incidido en el valor de la innovación aplicada a cada material y en todo el proceso "sin perder su seña de identidad, un factor artesanal único capaz de dar soluciones a medida para cada uno de los clientes".

Esta empresa familiar, "como muchas otras en esta región, son punteras gracias al conocimiento acumulado y a su capacidad para buscar nuevas soluciones para seguir siendo competitivos con el paso del tiempo, lo llevan haciendo desde finales del siglo XIX vinculados a la actividad agrícola hasta hoy, con soluciones especializadas de gran calidad para eventos como las grandes carreras ciclistas o los eventos vinculados con el motor".

Todos los vehículos de la empresa se fabrican en base a cuatro criterios principales: calidad, durabilidad, ergonomía y diseño. La fabricación, aún con todos los avances tecnológicos de los que está dotada la empresa, es totalmente artesanal y requiere de un equipo de trabajo con gran cualificación en diferentes materias.

El proceso íntegro de fabricación se ejecuta en sus propias instalaciones, siguiendo estrictos controles de calidad y la práctica totalidad de proveedores son de origen riojano.

"Resulta sorprendente que no haya en el mercado ni nacional internacional una empresa que pueda darte esas soluciones adaptadas a este tipo de servicios que pueden ir desde las unidades de mando para servicios de Emergencia, o vehículos sanitarios a otros ámbitos como el de la restauración", ha apuntado.

Rioja Singular Vehicles tiene una facturación anual de 1,5 millones de euros y emplea actualmente a una quincena de personas, utiliza en la mayor parte de sus servicios proveedores locales y colabora con centros de Formación Profesional de la región acogiendo en sus instalaciones a jóvenes que desarrollan sus estudios de FP Dual.