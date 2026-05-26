Capellán destaca el valor patrimonial del puente metálico de Alberite, y su contribución a la movilidad sostenible

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capelláns, inaugura el rehabilitado puente metálico de Alberite ‘Príncipe Pio Alfonso’ - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, acompañado del consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, de la alcaldesa de Alberite, Esperanza García, y de la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arráiz, ha inaugurado hoy, día 26, la rehabilitación integral del puente metálico de Alberite, actuación adjudicada por el Gobierno de La Rioja por un importe total de 1.516.337,78 euros.

El importe de los trabajos corre a cargo a los fondos europeos Next Generation en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Para el jefe del Ejecutivo, "hoy es un día importante para Alberite y para La Rioja ya que inauguramos la restauración integral de este puente, gracias al esfuerzo colectivo y la colaboración entre administraciones, y a los fondos que llegan de Europa, lo que nos permite contar con una infraestructura totalmente restaurada desde el punto de vista estructural, así como también desde la perspectiva estética y funcional".

Capellán ha subrayado que "durante la legislatura hemos llevado a cabo restauraciones similares, como recientemente en Ortigosa de Cameros, otro municipio donde los puentes son claves para la comunicación, pero que también se han convertido en icono y en referente identitario. Al igual que aquí en Alberite, donde este puente tiene un importante significado para la historia y para sus vecinos".

Durante la puesta en servicio del puente, el presidente ha rememorado los principales hitos acaecidos en los más de 116 años de historia del puente, y ha puesto en valor que la restauración actual "se ha ejecutado intentando conservar todos sus elementos y reparando los daños estructurales que tenía, especialmente en el vano cuarto, permitiendo que hoy recupere todo su esplendor y que vuelva a ser un vehículo de conectividad y movilidad sostenible para los vecinos de Alberite y los riojanos".

FONDOS EUROPEOS

Por su parte, la delegada del Gobierno ha resaltado la importancia que ha tenido la "colaboración entre administraciones para que los vecinos de Alberite puedan volver a disfrutar de este puente", así como "el valor de los fondos europeos para aplicarlos en actuaciones tangibles de recuperación de nuestro patrimonio histórico".

Finalmente, la alcaldesa ha agradecido este proyecto al Gobierno La Rioja que, a su juicio, supone una "mejora de la accesibilidad y de la seguridad" para los usuarios. Asimismo, ha mostrado el "orgullo de Alberite y de todos sus vecinos" ante lo que supone "un sueño cumplido" para el municipio.

El proyecto ha permitido restituir la integridad de este puente centenario, cuyo nombre es Príncipe Pío Alfonso, mediante la subsanación total de los deterioros y daños observados en un pormenorizado estudio realizado antes de la reforma, de manera que se ha conservado la estructura original del mismo para preservar el patrimonio histórico de la localidad y de La Rioja.

Garantizar la vida útil, la seguridad y la funcionalidad del puente A este respecto, la actuación impulsada por la Dirección General de Infraestructuras ha permitido garantizar la vida útil del puente, reforzar la seguridad de los usuarios y modificar la funcionalidad del mismo, habiendo sido transformado en una pasarela de uso exclusivo para los peatones y ciclistas, y que prácticamente conectará con el carril ciclopeatonal que el Gobierno de La Rioja ha impulsado entre Lardero y Alberite.

Además, el cambio de uso contribuye a mejorar la conectividad entre el municipio y el parque verde del río Iregua, así como impulsar aún más movilidad sostenible en el municipio y en el entorno metropolitano de Logroño. De hecho, esta pasarela ciclopeatonal se suma a la red de carriles desplegada por el Gobierno regional a modo de cinturón metropolitano de la capital. Las obras se han enfocado fundamentalmente en la recuperación estructural del puente.

A este respecto, se han renovado los aparatos de apoyo fijos y móviles, así como los tornillos de alta resistencia. Igualmente, se han retirado las chapas y los roblones dañados por el uso y las inclemencias del tiempo. Por último, se han aplicado dos capas de pintura de alta durabilidad y se han rellenado las juntas con resinas epoxi.

Por su parte, la plataforma superior cuenta ahora con un pavimento de madera ranurada de 5 centímetros de espesor, mucho más ligero que el anterior, lo que contribuye a aliviar la carga que soportan los elementos de contención. Para dar seguridad a los usuarios, se ha instalado una barandilla de acero inoxidable contigua a la existente, dotada con pasamanos, así como una línea de leds que ilumina de forma indirecta el pavimento.

Para llevar a cabo esta restauración, previamente fue necesario desmontar la pasarela que había sido añadida en el año 2015. De igual modo, hubo que demoler el anterior firme granular y de pavimento asfáltico, lo que supuso la retirada de un peso muerto de 40 centímetros de espesor.

Entre los trabajos previos, también se incluyen la habilitación de sistemas para la sujeción de los vanos durante el proceso de evaluación, el chorreado con materiales no abrasivos de diferentes elementos y la limpieza de la sillería de pilas y estribos, así como el tratamiento de llagas y rejuntado.

DAÑOS SOLUCIONADOS

La rehabilitación ejecutada por la firma Obras de Construcción e Instalaciones OCISA ha dado respuesta a las deficiencias encontradas por el estudio de ingeniería TEMHA en junio de 2024. Esta inspección evidenció problemas de falta de mantenimiento de apoyos, corrosiones locales y generalizadas, fisuras en la subestructura, arenizaciones y exfoliaciones en sillares, y roturas en el pavimento, entre otros daños.

El puente, que permite cruzar el río Iregua, fue inaugurado a finales de 1910 y no se tiene constancia de intervenciones específicas de mantenimiento o conservación sobre los elementos estructurales hasta la actualidad.

Su titularidad fue transferida al municipio de Alberite en la década de 1970, derivada de la construcción del actual puente de hormigón sobre el que circula la carretera autonómica LR-254. La infraestructura tiene una longitud total de 91 metros y está compuesta por 7 vanos y 2 celosías laterales.