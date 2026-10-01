Capellán informa de que ya se ha facilitado una vivienda a la familia que iba a ser desahuciada en Somosierra

El presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha informado hoy en el pleno del Parlamento de La Rioja, de que la familia, compuesta por una mujer y dos menores, que iba a ser desahuciada en la calle Somosierra de Logroño ha conseguido una vivienda a través del IRVI.

Capellán ha respondido, en la sesión plenaria de hoy, a una pregunta de la diputada de Izquierda Unida Henar Moreno, quien ha querido saber si el Gobierno riojano "va a continuar permitiendo desahucios sin alternativa habitacional".

El presidente ha contestado, en primera instancia, trasladando la "máxima sensibilidad y preocupación" tanto por los desahucios como por "cualquier persona que no tiene una vivienda digna como se merece".

Moreno le ha recordado que la vivienda es "competencia del Gobierno de La Rioja" y le ha reprochado que "siempre miran a otro lado", preguntando si sabe cuál es la "situación" de las dos menores y su madre que iban a ser desahuciadas hoy en la calle Somosierra de Logroño.

La diputada de IU ha criticado que sólo se le ofreciera una semana, o dos, en una pensión como salida y le ha clamado que "la mayoría de los desahucios se producen no por impago sino por el interés del propietario en especular con la vivienda".

"Deje tanta sensibilidad y empatía y resuelva los problemas de la gente", ha dicho clamando que "sus competencias son evidentes". "Quiere bajar los impuestos, hágalo de manera que los recursos públicos sirvan para atender las necesidades de la gente", ha espetado.

Capellán ha afeado que se le acuse de "cruzarse de brazos", cuando "a cualquier persona humana le llega al alma" una situación como la de esta familia.

Después, ha explicado que "sin hacer ruido" se le ha buscado una alternativa y, así, el martes (dos días antes del desahucio, que fue aplazado en mayo y esta semana ha vuelto a ser aplazado) el Instituto Riojano de la Vivienda se puso en contacto con esta mujer.

"Le hemos ofrecido una alternativa habitacional", ha informado indicando que "ha aceptado una vivienda" y, desde el IRVI, se le han facilitado "todos los papeles por ser una situación urgente" y hoy, a las diez de la mañana, "esa familia tendrá unas llaves en el IRVI".