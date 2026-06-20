Capellán y Manzanos participan en Pradejón en los actos organizados para celebrar el 50 aniversario de Champra - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, han participado este sábado en los actos organizados en Pradejón con motivo de la celebración del 50 aniversario de la Sociedad Agraria de Transformación Champra.

La cooperativa arrancó su andadura en marzo de 1976 de la mano de doce cultivadores locales y a lo largo de su andadura, Champra ha conseguido consolidarse como un pilar fundamental en el desarrollo socioeconómico de la localidad riojabajeña de la mano de un cambio en el modelo productivo y de comercialización conjunta hasta convertirlo el cultivo y la comercialización de este producto en el motor económico de la localidad.

Así, la capacidad de emprendimiento y la visión de aquellos socios que arrancaron este proyecto hace 50 años y la capacidad de innovar y de seguir evolucionando de quienes les precedieron en esta aventura agroalimentaria han contribuido a que Pradejón sea hoy el mayor productor de champiñón y setas de España. Actualmente Champra cuenta con 85 socios y una capacidad de producción que ronda los 1,9 millones de paquetes.

LA SETA Y EL CHAMPIÑÓN, SEGUNDO EN IMPORTANCIA, EL 2,88% DEL PIB.

El Ejecutivo autonómico mantiene un compromiso permanente con los 225 cultivadores activos esta legislatura al considerarlo como un sector productivo estratégico, el segundo sector en importancia agronómica con un peso del 2,88 % del PIB regional, factura 250 millones de euros anuales y es capaz de generar 2.500 empleos en la comunidad.

Entre las medidas más importantes impulsadas los últimos años destaca la creación de la Mesa sectorial, destacando la figura del agente dinamizador, o la aprobación el Plan Estratégico del Champiñón y la Seta que contempla 81 medidas, así como el reciente impulso a la Cátedra Extraordinaria del Champiñón y la Seta de la UR.

En 2025, 14 productores solicitaron ayudas para la modernización con unas inversiones de 4 millones de euros, que contaron con ayudas autonómicas con una intensidad de hasta el 70%. Este año han sido 16, con una inversión que ha llegado a los 10 millones de euros.

La Rioja, junto a Castilla-La Mancha, lideran la producción nacional con unas 70.000 toneladas de champiñones y 6.600 de setas al año. España ocupa actualmente la tercera posición en producción de hongos en Europa, solo por detrás de Polonia y Países Bajos.