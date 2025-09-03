Capellán rechaza el "extremismo xenófobo" de Vox y apuntala la acogida a menores en los medios para que sea "digna"

Archivo - El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha rechazado hoy, en el pleno del Parlamento de La Rioja, el "extremismo xenófobo" de Vox y ha centrado la acogida a menores inmigrantes en los "medios disponibles" para que sea "con plena dignidad humana".

Capellán ha abierto hoy el primer pleno del curso político respondiendo a las preguntas de los diputados, entre ellos, del de Vox Héctor Alacid.

Éste le ha recriminado como un "error" que el Gobierno de La Rioja no recurra el decreto para la acogida, entre las comunidades autónomas, de los menores migrantes en Canarias, Ceuta y Melilla, apostando por que el número que llegue a La Rioja sea "cero".

El presidente riojano ha partido de un "análisis claro", como es que, a su juicio, "ha habido una política de migración fracasada por parte del Gobierno de España", en referencia al "control de fronteras".

"Parto con el rechazo claro de la inmigración irregular, porque lo ilegal no puede producirse. Pero rechazo aún más el extremismo xenófobo, que no cabe en las democracias modernas", ha clamado.

Le ha señalado a Alacid que "ese extremismo xenófobo sólo lleva a la radicalización y al enfrentamiento social" y ha rechazado "contribuir a ello". "Usted vaya a su conciencia", le ha espetado.

Ha anunciado: "Lo voy a gestionar con responsabilidad (...) vamos a facilitar los medios disponibles para una acogida con plena dignidad humana, con plena integración de las personas y también con una realidad social y un modelo de éxito que tiene La Rioja".

Ha relatado que lo que se está haciendo es "colaborar con todas las entidades del tercer sector, con todas las instituciones, con la Diócesis, con las familias de cogida para entre todos tener los medios mejores para garantizar esa plena integración".

"Desde luego", ha garantizado, "voy a huir siempre de ambos extremos políticos, de quienes dicen que no puede entrar una sola persona en La Rioja, pero también de quienes plantean que se puede acoger sin límite desbordando el sistema y poniendo en riesgo de ruptura nuestra cohesión social".