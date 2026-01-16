Capellán reclama la retirada del nuevo modelo de financiación que "penaliza especialmente a La Rioja"

El consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, acuden a un acto en Logroño - SERGIO ESPINOSA (JPGE ESTUDIOS)-EUROPA PRESS

LOGROÑO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha reclamado la retirada del nuevo modelo de financiación, propuesto por el Ejecutivo central, ya que cuenta con el "rechazo" de todas las CCAA, excepto Cataluña, y, además, "penaliza especialmente a La Rioja".

Capellán ha realizado estas manifestaciones, preguntado por los periodistas por este asunto, en el acto, junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, de inauguración del nuevo hito kilométrico del Camino de Santiago en Logroño.

Ha asegurado que la posición de La Rioja "coincide con todas las comunidades autónomas sentadas el otro día en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera salvo una -en alusión a Cataluña-, y es que, todas lo rechazan porque sienten que es perjudicial".

Es un modelo, ha añadido Capellán que "nace muerto porque es inaceptable el menosprecio que se hace por parte del Gobierno de España a los representantes legítimos de las comunidades autónomas y a las comunidades afectadas, sobre porque previamente se haya realizado en un acuerdo de financiación puramente bilateral con un partido, en este caso, un partido independentista".

Con ello, "de inicio no se muestra ninguna voluntad de llegar a acuerdo de negociar, sino de traer algo ya previamente acordado el beneficio e interés de una sola comunidad".

El presidente riojano ha añadido que "si de verdad quieren un nuevo modelo que mejore la financiación de este país, debe hacerse en el foro adecuado, con una negociación multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para que cada territorio pueda aportar, y no como el otro día con una imposición".

COLABORACIÓN DE LOS TERRITORIOS

Ha acusado, al Ejecutivo central, de "no querer negociar, sino de buscar, una vez más, enfrentar a los territorios", si bien "lo que estamos demostrando los territorios que queremos construir, sumar en este país, ir juntos desde la negociación y desde la colaboración".

Desde el punto de vista de La Rioja ha insistido en que "hay una pérdida, tanto relativa como absoluta de recursos", al tiempo que ha puesto sobre la mesa que "todas las comunidades autónomas de régimen común, estamos absolutamente infrafinanciadas porque hay un acuerdo de 2009 que no tiene en cuenta la prestación de servicios fundamentales a los ciudadanos.

Ha añadido que "hay servicios como la educación, la educación 0 a 3 años, en la que La Rioja y Galicia fueron pioneras en que fuera gratuita para todos los ciudadanos, que entonces -en 2009, no estaba contemplado y que hoy financiamos exclusivamente a nuestro coste las comunidades autónomas".

Un coste, que el presidente riojano ha cifrado en 20 millones, cuya mitad cree que "debe ser cofinanciado". También ha señalado que en el tema de la dependencia, que "es un servicio fundamental", y que el Estado "por Ley, tendría que asumir la corresponsabilidad de financiar el 50 por ciento, y no lo hace, ya que hoy financia menos del 30 por ciento".