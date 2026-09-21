Capellán recuerda a ceutíes, sanitarios y docentes en un Pisado de la Uva en el que no ha olvidado a los viticultores

El presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, en el Pisado de la Uva - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha recordado hoy, en su discurso del Pisado de la Uva, a ceutíes, sanitarios y docentes en una intervención en la que, con la viña como alegoría del carácter riojano, no ha olvidado a los viticultores.

Capellán ha comenzado su discurso diciendo sentir una "enorme alegría" viendo a tantas personas reunidas junto a la Concha del Espolón, que forma parte, ha dicho, "de nuestra memoria colectiva, de la idiosincrasia de Logroño, de las vivencias que forjan el alma de nuestras fiestas".

"Quisiera que esta mañana celebrásemos, junto al fruto de nuestras viñas, esa preciada vida que compartimos y el cuidado que nos debemos unos a otros. A veces no somos conscientes de su valor, de su alcance y de su profundo significado", ha dicho.

Ha recordado cómo, hace cuatro días, la joven actriz logroñesa Helena Ezquerro pronunciaba el pregón de las fiestas de San Mateo en la Plaza del Ayuntamiento y recordaba "lo que significa llevar Logroño y La Rioja en el corazón".

El presidente ha apelado a la expresión, que ella dijo, "riojana de pura cepa". "Esa expresión, tan nuestra, que pronunciamos con tanta naturalidad, es una hermosa metáfora botánica trasplantada al terreno de lo humano, de la filiación genealógica de las personas", ha visto.

Así, ha dicho, "cuando hablamos de un árbol genealógico, reconstruimos nuestras raíces, nuestros primeros antepasados, luego el tronco común familiar y, finalmente, las ramas y frutos que van conformando todas las personas que se van sucediendo con el tiempo".

Ser y sentirse riojanos de pura cepa, ha afirmado Capellán, "es más que una preciosa metáfora, es la expresión singular de reconocernos en nuestra identidad común, en comunión con quienes nos dieron la existencia y con quienes siguen y seguirán proyectando la vida de esta maravillosa tierra, los ricos frutos de la vid".

APOYO A LOS VITICULTORES

El presidente ha tenido palabras hacia quienes cuidan las viñas y que saben que exige "conocimiento, perseverancia y decisiones que no siempre son fáciles".

Ha mostrado su reconocimiento a todas las personas que laboran la tierra y que, "con su esfuerzo y saber logran obtener los mejores frutos". "Conocedor de la situación actual, quiero refrendar hoy nuestro apoyo y firme compromiso con quienes cuidan y trabajan nuestro campo", ha dicho el presidente.

Después ha tomado referencia al poeta José Antonio Muñoz Rojas, en su poema Tierra eterna. "Tierra de arados, de sementeras y de olivar, mil veces regadas con sudores de hombres", ha recitado.

"En esa ofrenda se encuentra la fe de tantos riojanos, el agradecimiento por lo recibido y la esperanza de que el tiempo venidero sea bueno para todos", ha considerado.

DÍA DEL ALZHEIMER Y LA PAZ

No ha olvidado que el 21 de septiembre es, también, el Día Mundial del Alzheimer y, por eso, ha enviado "un abrazo a las personas que viven con esta enfermedad y otras enfermedades igualmente duras y a sus familias", y ha querido "reconocer a quienes las cuidan cada día".

Hoy es igualmente el Día Internacional de la Paz. Por eso, ha afirmado: "Desde esta plaza podemos pensar en quienes desearían algo tan elemental como llevar a sus hijos a la escuela sin miedo o regresar a una casa que sigue en pie", levantando aplausos.

APOYO A CEUTA

También ha sido aplaudido en su recuerdo a Ceuta. "También es un día donde nos acordamos de España, de nuestros compatriotas de Ceuta, cuyas vidas han sido drásticamente perturbadas. Mandamos a los ceutíes todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo con la esperanza de que también ellos puedan recuperar ya la normalidad que nunca deberían haber perdido", ha clamado.

La convivencia, para Capellán, "es un inestimable bien que, si se cultiva adecuadamente, si se labora cada día da como fruto la armonía social".

"Esa convivencia se aprende también y se alimenta cerca de casa. Al escuchar a quien piensa de otra manera, al resolver una diferencia sin violencia, al reconocer y respetar a todas las personas", ha visto.

Por eso, ha pedido: "Tornemos esa mirada armónica a nuestro tinanco de uvas recién reunidas. Proceden del mismo territorio, pero han madurado en suelos distintos, con orientaciones y cuidados diferentes".

También ha tenido palabras para el "trabajo fundamental cuyo resultado se ve reflejado en el bienestar de otra persona. El de los profesionales sanitarios, los docentes, quienes cuidan a nuestros mayores o acompañan a alguien que necesita apoyo".

El presidente, por otro lado, ha reconocido que "el día a día no siempre es fácil". Así, ha dicho, "hay familias preocupadas por el trabajo y por poder disponer de los recursos necesarios para sostener su hogar, jóvenes que buscan una vivienda para desarrollar su vida con autonomía y personas mayores a las que la soledad ensombrece su vida cotidiana".

EDUCAR PARA LA CONVIVENCIA

Después, ha recordado a la docente Josefina Aldecoa en su libro en el que cuenta la 'Historia de una maestra' que desarrolla su labor en varias escuelas de la España del primer tercio del siglo XX.

"A pesar de las enormes dificultades de ese momento histórico, nada pudo quebrantar sus sueños, educar para la convivencia. Educar para adquirir conciencia de la justicia. Educar en la igualdad para que no se pierda un solo talento por falta de oportunidades", ha subrayado.

Ha asegurado que ese espíritu, "noble y eterno es el que ha inspirado la aprobación este año 2026 de La ley de gratuidad de los estudios universitarios para los estudiantes riojanos".

"A esa firme convicción responde igualmente la voluntad de facilitar el acceso a la educación de forma gratuita a los niños y niñas de La Rioja desde la primera etapa de infantil", ha sumado sin dejar de lado que "estos días comienza también su formación la primera promoción de Medicina en la Universidad de La Rioja".

El presidente ha hecho referencia, también, a una de las jotas más tradicionales de esta tierra, que recuerda que "no tenemos tranvía", para decir que tampoco tenemos "los trenes que necesitamos y nos merecemos", pero, ha añadido, "tenemos una muy buena Universidad, de la que estamos orgullosos".

Capellán ha aprovechado para invitar a visitar la próxima exposición 'AutorIA. La Rioja, tierra del español' "a todos los riojanos" y que se acerquen a San Millán. "Visitadlo con vuestros hijos, con familiares o amigos porque os va a sorprender y os va a cautivar", ha dicho.

El presidente también ha tenido palabras para quienes trabajan durante estos días "para atendernos, cuidar nuestra seguridad o devolver a las calles su limpieza".

"Su jornada permite el descanso y la alegría de muchas otras personas. Tengámoslo presente al disfrutar San Mateo, con respeto hacia quienes nos acompañan y hacia la ciudad que nos recibe", ha solicitado.

Ha finalizado diciendo: "Disfrutemos de San Mateo. Compartamos la alegría de la vendimia y recibamos con esperanza cuanto está por venir. Os invito a proclamarlo todos juntos: ¡Viva San Mateo! ¡Viva La Rioja!".