Capellán responderá sobre trabajo autónomo e infraestructuras de servicios públicos, en el pleno del Parlamento riojano

LOGROÑO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, responderá sobre el trabajo autónomo y sobre las nuevas infraestructuras, entre otras cuestiones, según se ha acordado en la Mesa y Junta de Portavoces. La sesión tendrá lugar el próximo jueves, 12 de marzo.

En primer lugar responderá a las preguntas del Grupo Parlamentario Socialista sobre "si considera que su Gobierno está dando una respuesta óptima a las necesidades de la ciudadanía" y sobre "si cree que cumple con los compromisos adquiridos".

Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular querrá saber cómo valora la política de incentivos a la actividad de los sectores económicos riojanos y también sobre la política de incentivo al trabajo autónomo y las nuevas infraestructuras de servicios públicos en La Rioja.

ATENCIÓN HOSPITALARIA Y COMPETITIVIDAD FISCAL

Tras la preguntas al presidente del Gobierno riojano, la sesión continuará con las cuestiones registradas para los consejeros. Las primeras serán del Grupo Parlamentario Socialista quienes querrán saber la valoración que realizan "sobre la situación de la atención hospitalaria en nuestra comunidad autónoma" o "cómo explican que se repartan ayudas a autónomos sin ningún criterio de renta".

Por parte del Grupo Parlamentario Popular han registrado una pregunta para conocer qué supone "que La Rioja sea la comunidad autónoma que más ha avanzado en competitividad fiscal en los dos últimos años" o cómo se anticipa el Gobierno "en la toma de decisiones a las necesidades futuras del sistema sociosanitario riojano".

"CRECIMIENTO ECONÓMICO"

Los 'populares' también preguntarán sobre qué nuevas iniciativas está desarrollando la Consejería de Economía para seguir promoviendo el "crecimiento económico de La Rioja en los próximos meses".

Posteriormente, desde el Grupo Parlamentario Podemos-Izquierda Unida) querrán saber "qué opina el Gobierno de La Rioja de la microcredencial 'Grappling Policial/Militar' que se imparte en la Universidad de La Rioja" y Vox sobre "por qué no existe aún un plan integral de salud mental específico vinculado al ámbito laboral":

De nuevo el PSOE tomará la palabra para conocer si se están adoptando suficientes medidas para paliar las plagas de fauna autóctona o las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno de La Rioja para garantizar el cumplimiento de los debidos ratios de personal en el ámbito de la atención de las personas dependientes en los centros sociosanitarios de La Rioja.

Las preguntas al Ejecutivo se terminarán con tres registradas por el PP relacionadas con el incremento de plazas públicas para el primer ciclo de Educación Infantil llevado a cabo durante la presente legislatura, el reparto de fondos destinados a la vendimia en verde previstos para este año y la cuantía destinada a las subvenciones culturales.

Posteriormente llegará el turno de las Interpelaciones. Ésta vez solo se ha registrado una, emitida por el PSOE, relativa a la política general del Gobierno en materia de Desarrollo Económico.

SECTOR DE LA DEPENDENCIA E IGUALDAD

En las Mociones consecuencia de Interpelación, Podemos-IU pedirá que se reconozca institucionalmente a las trabajadoras del sector de la dependencia en La Rioja y el PSOE pedirá la aprobación inmediata del II Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres de La Rioja, tal como marca el artículo 18 de la Ley 7/2023, de igualdad efectiva de mujeres y hombres de La Rioja.

El Pleno continuará con las Proposiciones No de Ley. En concreto, Podemos-IU exigirá "impulsar, en el plazo máximo de tres meses, un Pacto Riojano contra la Segregación Escolar" y, por otro lado, que se declare el edificio de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR), antigua Escuela de Artes y Oficios de Logroño, "como Lugar de Memoria Democrática".

El PSOE, por su parte, querrá que se promuevan, dentro de las competencias del Gobiero riojano, planificar, regular y controlar las viviendas de uso turístico para evitar su crecimiento descontrolado".

Por su parte, el PP pedirá que se inste al Gobierno de España "a defender los intereses del sector cinegético español" mientras VOX ha presentado una relativa "a la regularización masiva de inmigrantes ilegales".

Tras ello volverá el turno para los socialistas que pedirán que se continúe impulsando y concretando en el ámbito del Sistema Nacional de Salud el reconocimiento clínico del COVID persistente como entidad diferenciada dentro de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad, con criterios diagnósticos claros y homogéneos y de nuevo VOX defenerá una PNL relativa al estado de conservación de las carreteras españolas.

Finalmente los socialista pedirán que se realice en el plazo máximo de seis meses, una auditoria técnica integral de la red estatal de carreteras en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

La sesión terminará con el debate del Proyecto de Ley de Disolución de la Entidad Local Menor de Santa Lucía, en el municipio de Ocón.