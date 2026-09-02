Capellán se reúne este jueves con los portavoces de los cuatro Grupos Parlamentarios

El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, durante la celebración del Debate sobre la Política General del Gobierno de La Rioja, a 1 de septiembre de 2026, en Logroño, La Rioja (España).
El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, durante la celebración del Debate sobre la Política General del Gobierno de La Rioja, a 1 de septiembre de 2026, en Logroño, La Rioja (España). - JPEG - Europa Press
Europa Press La Rioja
Publicado: miércoles, 2 septiembre 2026 17:08
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LOGROÑO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, se reunirá este jueves, 3 de septiembre, en el Parlamento regional (C/. Marqués de San Nicolás, 111) con los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios, como así le ha comunicado a la presidenta de la Cámara autonómica, Marta Fernández Cornago.

Las reuniones darán comienzo a las 16,00 horas y, al igual que en anteriores ocasiones, el orden atenderá a criterios de representación parlamentaria, comenzando de menor a mayor. De esta forma, en primer lugar, el presidente del Ejecutivo regional se reunirá con la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-Izquierda Unida, Henar Moreno.

A las 17,00 horas será el turno del portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Ángel Alda. A las 18,00 horas, con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Javier García. A las 19,00 horas está previsto el encuentro con la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Maiso.

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