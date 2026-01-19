Capellán traslada el pésame a familiares y amigos de los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Coordinación de los equipos emergencias en el Polideportivo de Adamuz para socorrer a los heridos y fallecidos en el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal, a 19 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

LOGROÑO, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha enviado su pésame "en nombre de La Rioja" a los familiares y amigos de los fallecidos en el accidente ferroviario, de ayer por la noche, en Adamuz (Córdoba). Un suceso que se ha saldado, hasta el momento, con 39 víctimas mortales y más de 150 heridos, 5 de ellos muy graves.

Ha sido en un tuit en la red social 'X', en el que el jefe del Ejecutivo riojano ha señalado que "con gran pesar y consternación por el terrible accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, quiero mandar en nombre de La Rioja un sentido pésame a familiares y amigos de los fallecidos, así como fuerza a los múltiples heridos y a los equipos de emergencia que trabajan en la zona".

Además, en señal de duelo y solidaridad con las víctimas tanto el Gobierno de La Rioja como el Ayuntamiento de Logroño han suspendido su agenda institucional. Lo mismo han hecho el PSOE de La Rioja y el PR+ con su agenda informativa.