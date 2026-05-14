Care Santos: "Los lectores jóvenes son los mejores del mundo, también los más duros de pelar porque son muy exigentes" - UR

LOGROÑO 14 May. (EUROPA PRESS) -

"Los lectores jóvenes son los mejores del mundo, también los más duros de pelar porque son muy exigentes", así lo ha afirmado la escritora, Care Santos, en el primero de los encuentros con estudiantes organizados dentro de la Primavera Cultural Valle de la Lengua.

La Primavera Cultural Valle de la Lengua es un programa organizado por el Campus Valle de la Lengua del Plan de Transformación de La Rioja, de la mano de la Universidad de La Rioja y del Gobierno de La Rioja.

Del jueves 14 al miércoles 27 de mayo, va a reunir a los escritores Care Santos, Teresa Blanch y Juan Gómez-Jurado, así como al ilustrador José Ángel Labari 'Jali'; y concluirá con la representación de la obra Destinatario desconocido, a cargo de La Garnacha Teatro, el jueves 4 de junio.

La novelista, poeta y crítica literaria Care Santos (Mataró, 1970) ha asegurado que "leer nos forma como personas, nos hace felices, nos hace empáticos y nos abre las puertas del mundo".

Si eres joven, ha añadido, "pues todo eso te ocurre un poco antes y es un auténtico festín" de manera que "hay que propiciar esto. Fomentar la lectura es lo mejor que se puede hacer con fondos públicos", ha afirmado.

Además de leer, ha añadido, "luego hay que compartir lo leído" y, en este sentido, encuentros como el celebrado con estudiantes de Enseñanza Secundaria, son "una celebración para cualquier lector porque tienes la oportunidad de preguntarle a quien se supone que más sabe, que es el autor o la autora, aquello que te ha llamado la atención de un libro".

Care Santos ha terminado con una recomendación, que a "algunos líderes mundiales actuales", a los que "yo les pondría a leer durante cuatro o cinco años a ver si les pasa eso que les pasa".