Cáritas La Rioja inicia mañana un ciclo para analizar cómo la exclusión social golpea a mujeres y jóvenes

LOGROÑO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cáritas La Rioja celebra este miércoles y jueves en Logroño el ciclo "Perfiles de exclusión: mujeres y jóvenes", una nueva propuesta de análisis y sensibilización en torno al IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social. Las sesiones tendrán lugar a las 19,30 horas en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía.

La primera, titulada "Las mujeres, eje transversal de la exclusión", será impartida por María Silvestre Cabrera, doctora en Ciencias Políticas y Sociología y catedrática de Sociología de la Universidad de Deusto.

La segunda, "Una juventud marcada por la sucesión de crisis", correrá a cargo de Víctor Sánchez- Salmerón, doctor en Ciencias Humanas y Sociales y profesor del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Con este ciclo, Cáritas La Rioja da continuidad al trabajo de análisis, estudio y difusión que viene realizando desde la presentación del IX Informe FOESSA en enero y tras otros espacios de reflexión impulsados posteriormente en torno a la realidad social de la comunidad.

El objetivo es ayudar a comprender una realidad compleja para acompañar mejor a las personas en situación de vulnerabilidad, construir respuestas más justas y contribuir a transformar la sociedad.

El IX Informe FOESSA advierte de que la perspectiva de género resulta imprescindible para comprender la exclusión social. En La Rioja, el informe sitúa la exclusión social en el 15,7% de la población, lo que equivale a alrededor de 50.000 personas.

Si la mirada se sitúa en el plano individual, las diferencias entre mujeres y hombres son relativamente contenidas: la exclusión afecta al 16,7% de las mujeres y al 14,8% de los hombres.

Sin embargo, cuando el análisis se desplaza al hogar, la brecha se ensancha: las personas que viven en hogares encabezados por una mujer registran una tasa de exclusión del 20,3%, frente al 13,9% de quienes residen en hogares encabezados por un hombre. El informe estatal profundiza en esa desigualdad y ayuda a explicar mejor sus causas.

Señala que la mayor exclusión de los hogares sustentados por mujeres remite, en gran parte, a una peor situación económica: en España, el 26,7% de los hogares cuyo ingreso principal lo aporta una mujer experimenta exclusión en el eje económico, frente al 21,3% cuando el sustentador principal es un hombre.

Esa desventaja se traslada también a otros ámbitos especialmente sensibles: el 16,0% de esos hogares cae en pobreza severa una vez sufragados los gastos de la vivienda, frente al 10,3% de los encabezados por hombres, y el 13,5% tiene dificultades para costear tratamientos o seguir dietas prescritas, frente al 8,8%.

FOESSA añade, además, que esa vulnerabilidad se intensifica en los hogares monoparentales, un tipo de hogar altamente feminizado.

El informe subraya que la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral sin cambios equivalentes en las pautas masculinas plantea importantes desafíos en conciliación y trabajo doméstico, y advierte de que, sin apoyo de políticas públicas ni cambios en el modelo masculino de trabajo, se genera una sobrecarga femenina especialmente difícil en los hogares monoparentales.

En sus propuestas, FOESSA plantea reforzar las prestaciones por hijo a cargo, los servicios de conciliación, la reforma del sistema de cuidados y el apoyo específico a las familias monoparentales, especialmente a las encabezadas por mujeres.

UNA JUVENTUD SIN MARGEN PARA CONSTRUIR UN PROYECTO DE VIDA

La segunda sesión abordará otra de las alertas principales del informe: la fractura generacional. En La Rioja, FOESSA habla de una clara brecha etaria. La exclusión afecta al 28,1% de las personas menores de 18 años, casi cinco veces más que al grupo de 65 y más años, donde se sitúa en el 5,8%.

Entre la población de 18 a 44 años alcanza el 19,9%, y llega al 26,3% entre las personas que viven en hogares encabezados por menores de 45 años. Estos datos muestran que la exclusión se concentra con más intensidad en las primeras etapas de la vida y en los hogares más jóvenes.

El IX Informe FOESSA estatal amplía esa lectura y subraya que la población joven no ha recuperado todavía los niveles previos al ciclo acumulativo de crisis.

A lo largo de este periodo, la exclusión severa ha aumentado un 98,3% entre las personas jóvenes de entre 16 y 25 años y un 18% entre las de 25 a 35 años. En 2024, cerca de 2,5 millones de jóvenes se encontraban en situación de exclusión y aproximadamente 1,2 millones en exclusión severa.

El informe añade que las generaciones más recientes se enfrentan a peores condiciones salariales que sus predecesoras y que las pautas de desigualdad salarial dañan especialmente a las generaciones más jóvenes y a quienes entran en el mercado de trabajo en situaciones de crisis.

FOESSA vincula esta realidad con trayectorias laborales frágiles y con las crecientes dificultades de acceso a la vivienda. El informe recuerda que la edad de emancipación en España se sitúa en 30 años, por encima de la media de la Unión Europea, y atribuye ese retraso principalmente a la escasez de viviendas en alquiler asequibles.

De este modo, la precariedad laboral, la dificultad para ahorrar y los obstáculos para acceder a una vivienda están limitando la autonomía juvenil y reduciendo el margen para construir un proyecto de vida propio.

Cáritas La Rioja anima a la ciudadanía a participar en este ciclo y a profundizar en unos datos que ayudan a comprender mejor las desigualdades que atraviesan hoy la sociedad riojana y española. Para la entidad, conocer la realidad con rigor es el primer paso para acompañar mejor, orientar las respuestas públicas y comunitarias y contribuir a una sociedad más justa.