Cáritas ve la vivienda como "el epicentro de la pobreza y la exclusión" y solicita un parque público de alquiler social - CÁRITAS

LOGROÑO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Cáritas La Rioja atendió en el año 2025 a un total de 2.356 personas, registró 5.662 beneficiarios y ofreció 19.352 respuestas a través de sus programas de acogida, acompañamiento e inclusión social con la vivienda como principal preocupación de la entidad al considerarla "el epicentro de la pobreza".

Para responder a estas situaciones, Cáritas destinó 226.875,90 euros a ayudas directas de los que 144.196,37 euros, el 63 por ciento, se dedicaron a los gastos vinculados a la vivienda.

La entidad ha presentado este viernes su Memoria Anual con los datos registrados en 2025. Una presentación que realizan, tal y como ha indicado el director, David García, "para tratar de hacer ver a la sociedad que detrás de los números hay personas, hay familias y hay niños con situaciones muy complicadas. Si se conoce lo que hacemos, podemos valorar y se puede apoyar".

"TENER TRABAJO NO QUIERE DECIR QUE UNA PERSONA NO VIVA EN POBREZA"

Acompañado por el obispo de la Diócesis Calahorra La Calzalda- Logroño, Santos Montoya, y por el delegado episcopal de Cáritas Diocesana de La Rioja, José Andrés Pérez, García ha querido dejar claro que "tener trabajo no quiere decir que una persona no viva en la pobreza".

El director de Cáritas ha querido poner nombre a los cuatro problemas fundamentales de los beneficiarios de Cáritas. En concreto, de los 226.875,90 euros, 9 de cada 10 euros se concentran en cuatro ámbitos fundamentales: Vivienda (63 por ciento), alimentación (18 por ciento), apoyo en gastos relacionados con la educación (7 por ciento) y gastos de salud e higiene (un 5 por ciento). Es decir, el 94 por ciento de las ayudas de Cáritas van a dar respuesta "a los derechos fundamentales de las personas".

En cuanto al perfil de las personas atendidas se mantiene la misma tendencia que en años anteriores; El 52 por ciento son mujeres, el 70 por ciento personas extracomunitarias y el 36 por ciento están en situación administrativa irregular. Además, el 30 por ciento de las personas acompañadas acudió por primera vez a Cáritas.

Desde la entidad quieren poner el foco en un dato, los hogares riojanos con hijos a cargo representan prácticamente la mitad de las atenciones. El 26 por ciento correspondió a familias formadas por una pareja con uno o varios hijos y el 17 por ciento a hogares monoparentales". Además, casi un tercio de los beneficiarios eran menores de edad (30 por ciento) y, en concreto, 18,5 por ciento eran menores de 11 años.

LA VIVIENDA, EL PROBLEMA "MÁS URGENTE Y MÁS DIFÍCIL"

Con respecto al problema fundamental de acceso a la vivienda, desde Cáritas advierten de que es el problema "más urgente y el más difícil de solucionar". El mercado de alquiler "impone barreras muy duras a las personas más vulnerables con precios elevados, exigencias de garantías económicas, escasez de oferta y estigmatización de familias migrantes, monoparentales, con menores o con ingresos irregulares".

En datos, Cáritas proporcionó en 2024 ayudas a 449 personas cuyo hogar era una habitación, 170 de ellas eran menores de edad. En 2025, por su parte, esta cifra ha crecido hasta las 802 personas, un 78,6 por ciento más que el año anterior, 187 de ellas menores.

Por ello la entidad "urge a avanzar en la creación de un parque público de vivienda de alquiler social,a adecuar las ayudas públicas a los costes reales del mercado y a reforzar la coordinación entre las políticas de vivienda y los servicios sociales".

"No basta con atender la emergencia. Necesitamos políticas estructurales y sostenidas", ha afirmado.

Con ello, insiste, la vivienda "no puede seguir siendo el factor que expulsa a las personas de sus procesos de inclusión. Hace falta una apuesta pública decidida, con recursos suficientes y con una mirada coordinada entre administraciones".

ALOJAMIENTOS TEMPORALES

Para intentar paliar esta situación, Cáritas cuenta con el Proyecto de Alojamientos Temporales que, en 2025 acompañó a 21 familias, con un total de 74 personas beneficiarias, de las que 39 eran menores. El programa dispone de 21 viviendas distribuidas en dos fases, una de acompañamiento integral, con 15 viviendas en régimen de cesión de uso y otra de autonomía y alquiler, con seis viviendas en las que las familias acceden a un alquiler adaptado a sus ingresos.

Además en 2025 se incorporaron cuatro viviendas en zonas rurales, cedidas por la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, que han permitido acompañar a cuatro familias, con 12 beneficiarias. "Queremos dar las gracias al obispo por impulsar esta iniciativa. Estas viviendas nos permiten responder a una necesidad habitacional y, al mismo tiempo, favorecen oportunidades de empleo, arraigo y vida en el entorno rural", añade.

Desde Cáritas también han puesto el foco en aquellas personas que se encuentran en una situación administrativa irregular y proceso de regularización. En 2025, 856 personas, el 36 por ciento de las personas atendidas, se encontraban en situación administrativa irregular, lo que supone un aumento de más de cinco puntos respecto al año anterior. También ha querido valorar de forma positiva el proceso de regularización extraordinaria.

Con respecto a las familias con hijos y menores, la memoria de 2025 muestra que el 45 por ciento de los casos atendidos por Cáritas La Rioja correspondió a este tipo de familias. "Cuando hay niños y niñas o adolescentes a cargo, las dificultades económicas tienen un impacto más profundo y duradero", ha reflexionado.

Finalmente, y entre otros datos, el director ha destacado que el 30 por ciento de las personas beneficiarias de Cáritas en 2025 eran menores de 18 años y el 18,5 por ciento de ellos, niños menores de 11 años.

BALANCE ECONÓMICO Y SOSTENIBILIDAD

En 2025, Cáritas La Rioja registró 1.136.607,50 euros de ingresos y 1.329.293,65 euros de gastos, lo que supone un déficit de 192.686,15 euros. El 57 por ciento de los ingresos procedió de donativos, socios, colectas y herencias. El 31 por ciento de subvenciones y convenios y el 12 por ciento de ingresos de gestión.

Finalmente, José Andrés Pérez ha animado a la ciudadanía a colaborar en la colecta del próximo 7 de junio en las iglesias riojanas a beneficio de Cáritas.