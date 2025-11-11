Carlos Coloma insta a trabajar "una mente activa y preparada" para asumir tanto los éxitos como las derrotas

Carlos Coloma insta a trabajar en una mente activa y preparada para asumir tanto los éxitos como las derrotas - UR

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ciclista riojano, Carlos Coloma, medalla de Bronce en Río 2016, ha querido dejar claro este martes a los alumnos de la UR que el propio error del hoy "es el éxito del día de mañana" y por eso insta a trabajar "una mente activa y preparada para las derrotas y para los éxitos". Algo que, como ha dicho, "es importantísimo en el deporte y en los estudios, en la vida empresarial y en la vida familiar".

Coloma ha intervenido este martes en la VI Semana de la Ciencia y la Innovación de La Rioja con la charla 'Con un par... de ruedas', de la mano del profesor Diego Téllez, en el Aula Magna del Edificio Quintiliano. El deportista logroñés participó en tres Juegos Olímpicos de Verano, entre los años 2008 y 2016, obteniendo una medalla de bronce en Río de Janeiro en 2016, el sexto lugar en Londres en 2012 y el 28º en Pekín en el 2008.

Además, ganó dos medallas en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Montaña, oro en 1999 y bronce en 2001, y una medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Ciclismo de Montaña de 2003.

BIENESTAR FÍSICO Y PSICOLÓGICO

En una intervención previa ante los medios de comunicación ha reconocido que va a compartir con los alumnos "diferentes visiones del bienestar físico y psicológico".

Como ha destacado, la mente y, por tanto, el bienestar psicológico es "mucho más importante" que el físico. "Al final el aspecto psicológico, el trabajar una mente activa y una mente preparada para las derrotas y para los éxitos es importantísimo en el deporte y en los estudios, en la vida empresarial y en la vida familiar".

Así las cosas -reflexiona- "yo creo que trabajar el aspecto mental y el permitirte, como dice Rafael Nadal, tener más derrotas que éxitos es la clave para estar psicológicamente preparado para lo que venga".

En su intervención también se ha referido a la importancia de saber gestionar la presión que se soporta en este tipo de deportes. "Después de muchos meses de entrentamiento y a pesar de todo el trabajo realizado y todo lo que hay detrás de patrocinadores, de familiares, amigos... te lo juegas todos en una hora, en una hora y media, pero como digo hay que saber aceptar las derrotas para correr sin excesiva presión y poder aspirar a lo más alto".

Para el deportista -insiste- "la clave es permitirse a uno mismo el tener errores, tener fallos... es la única fórmula para seguir creciendo".

"NO CAER EN LA AUTOCOMPASIÓN"

Así las cosas, señala, es importante "reconocer y saber que hay momentos de presión y momentos complicados pero siempre hay que buscar el término medio, el saber que se puede fallar y no caer constantemente en el error y en la autocompasión para hacerse débil".

"Uno mismo tiene que tocar suelo para volver a subir a lo más alto", ha indicado. Finalmente, y como recomendación para futuros deportistas, lo tiene claro, "no tener el foco en el deporte de élite o en la vida profesional. Al final es normal que se equivoquen pero hay que tener un plan de una visión a largo plazo y entender que el propio error es el éxito del día de mañana".

La VI Semana de la Ciencia y la Innovación está promovida por el Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja, en colaboración en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño y la Fundación Española de Ciencia y Tecnológica (FECYT) - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.