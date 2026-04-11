La Carrera Campus 2026 se disputa este domingo 12 de abril con casi 1.700 corredores en la línea de salida

Archivo - Imagen de archivo de una edición anterior de la Carrera - UR - Archivo

LOGROÑO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja celebra este domingo 12 de abril la Carrera Campus 2026, una prueba ya consolidada en el calendario deportivo de la ciudad de Logroño y que ha vuelto a alcanzar una la cifra récord con casi 1.700 inscripciones, lo que supone superar ligeramente el anterior récord de participación, registrado en 2025 con una participación ligeramente inferior a la de esta edición.

Así, con casi 1.700 corredores inscritos, la Carrera Campus vuelve a erigirse como una fiesta deportiva abierta a toda la sociedad y con especial atención a los estudiantes, tanto universitarios como preuniversitarios.

Entre los participantes también habrá un número récord de participantes en la categoría de alumnado preuniversitario con más de 1.050 estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos procedentes de 11 centros educativos de La Rioja.

Son, en concreto, CEE Marqués de Vallejo, Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo-Agustinas, Colegio Sagrado Corazón-Jesuitas, Colegio Santa María-Marianistas, IES Batalla de Clavijo, IES Comercio, IES Duques de Nájera, IES Hermanos D'Elhuyar, IES Sagasta, IES Tomás Mingot y SIES Villamediana de Iregua.

Supone la mayor participación de estudiantes preuniversitarios de todas las ediciones. Destaca también que cerca de 200 participantes serán estudiantes universitarios y que ya hay más de 300 atletas populares.

Con motivo de la celebración de la prueba, se producirán algunas afecciones a las líneas de autobuses urbanos, al tráfico rodado y al estacionamiento en párquines en el entorno del campus universitario.

Así, el domingo desde las 8 hasta las 14 horas las líneas de autobuses 1, 4 y 5 verán modificados sus itinerarios y paradas. En estas líneas quedarán fuera de servicio las paradas Martín Ballesteros, Magisterio, Politécnico, Científico Tecnológico, La Fombera, Fermín Gurbindo y Palacio de Congresos.