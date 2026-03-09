La carretera LR-206 en Azofra permanecerá cortada entre el martes y el jueves por las obras de una glorieta

LOGROÑO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La carretera autonómica LR-206, entre los kilómetros 0,490 (acceso a Azofra desde A-12) y 1,2 (acceso a Azofra desde Alesanco), permanecerá cortada al tráfico los días 10, 11 y 12 de marzo de 2026, en horario de 8 a 17 horas.

Esta afección permitirá acometer trabajos de fresado y extendido de aglomerado en el firme, garantizando la seguridad de los trabajadores y usuarios.

Estas labores pertenecen al proyecto de ejecución de una glorieta a la altura del kilómetro 1,1 en Azofra, una actuación impulsada por el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, con un presupuesto de 248.907,89 euros y un plazo de ejecución de 4 meses, que tiene el objetivo principal de reordenar el tráfico de la carretera.

Durante el corte, se permitirá el paso tanto al transporte escolar como al transporte interurbano.

Además, se han establecido itinerarios alternativos, con los siguientes desvíos previstos:

Desvío principal: Salida 120 de la A-12 dirección Alesanco (LR-207) / Intersección LR- 207 con LR-206 en Alesanco.

Desvío para residentes Azofra (tráfico ligero y autorizados): Desde la A-12: Camino de la Alameda- Camino Ancho. Desde Alesanco: Avenida de La Rioja.