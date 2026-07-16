El cartel 'Caben todos', de Carlos Segundo, anunciará las fiestas patronales de agosto 2026 de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las próximas fiestas en honor a San Emeterio y San Celedonio en Calahorra ya tienen cartel anunciador. Su autor es Carlos Segundo Gutiérrez, que con su diseño 'Caben todos' ha ganado el concurso de carteles convocado por el Ayuntamiento de la ciudad.

Un cartel en blanco y rojo en el que aparecen reflejados todos los personajes y actos principales de las fiestas calagurritanas, que se celebrarán del 25 al 31 de agosto.

El jurado ha estado compuesto por los concejales Raquel Moral, Antonio León, Manuel de los Reyes y Óscar Moreno; la presidenta de la comisión de peñas, Paula Toledo; la diseñadora gráfica Allende Garrido y el delineante municipal Román Domínguez.

Igualmente, han elegido también el cartel para las fiestas patronales de marzo de 2027 titulado 'Nuestras fiestas' de Raúl López Martín. No será la primera vez que Calahorra anunciará sus fiestas con una obra del navarro Raúl López, que ya firmó el cartel de las fiestas en honor a San Emeterio y San Celedonio de marzo de 2027.

Como premios, Carlos Segundo recibirá 800 euros y Raúl López, 400 euros. La concejal de Festejos, Raquel Moral, ha felicitado a los dos ganadores y ha agradecido la participación de todas las personas que han concurrido al concurso.

El Ayuntamiento de Calahorra ha recibido 35 carteles este año.