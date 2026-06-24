La Casa de las Ciencias propone un verano repleto de talleres, exposiciones, actividades científicas y espectáculos

LOGROÑO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Casa de las Ciencias ha diseñado para este verano una amplia programación con la que el Ayuntamiento de Logroño muestra su compromiso con la divulgación científica y el aprendizaje a través de la experimentación, ofreciendo durante todo el verano actividades gratuitas para disfrutar en familia. Esta programación se suma a las actividades organizadas con motivo del eclipse de Sol que se podrá ver desde nuestra ciudad el próximo 12 de agosto.

La programación de talleres se desarrollará a través de distintas semanas temáticas. Las matemáticas 'La ruta matemática' abrirán el calendario con los talleres: 'Máquinas de Turing'; 'Juegos matemáticos'; 'Escape-room de mates: ESCAPA2' y 'Matemagia'; 'A contar y a medir'.

Los talleres continuarán con las aves 'Los vigilantes del cielo' que traen diferentes propuestas divulgativas: 'Observación de aves'; 'Operación pluma' y 'Pajareando ando'. La naturaleza será protagonista de la semana 'Flora viva' dedicada al conocimiento de las plantas y los ecosistemas, con talleres como: 'Hojas, hojas hojas'; 'Extracción ADN de células vegetales'; 'Micro-vegetal'; 'Collage de texturas naturales'; 'Jugamos con los árboles'; 'De la flor al fruto' y 'Estampación de plantas'.

Posteriormente, la tecnología, bajo el nombre 'Los exploradores tecnológicos' tomará el relevo con diferentes talleres: 'Construye un vehículo espacial' y 'Tecno-aventuras con Arduino'.

La música contará también con un espacio destacado gracias a la semana 'La fábrica de sonidos', una de las novedades del programa, que permitirá experimentar con instrumentos, ritmos y fenómenos sonoros. Así se han programado los siguientes talleres: 'Boomwackers y Campanillas'; 'Pintura musical'; y 'Jugamos con el sonido'.

A finales de agosto, la programación se completará con talleres experimentales 'Ciencia a la vista' centrados en las pompas de jabón y el comportamiento de los fluidos.

CUENTOS Y LABORATORIOS DE HISTORIAS

Los jueves de verano estarán reservados para los 'Cuentos y laboratorios de historias', una propuesta familiar que combina narración y divulgación científica con actividades inspiradas en las matemáticas, la naturaleza y el medio ambiente. En junio se celebrará 'Laboratorio de historias: 'Ada la encantadora de números' y ya en el mes de julio tendrán lugar 'Nuum'; 'Nuestro amigo el bosque' y 'Superhéroes del suelo'.

El programa continuará en septiembre con jornadas de demostraciones y juegos científicos de acceso libre, que incluirán diferentes actividades dirigidas a toda la familia como 'Juegos del mundo'; 'Juegos de mesa'; 'Juegos matemáticos' y demostraciones como 'El despertar de la carga' y 'Más allá del vacío'.

"LA CIENCIA ES ESPECTACULAR"

La Casa de las Ciencias ofrecerá 'La ciencia es espectacular', un ciclo de espectáculos divulgativos pensado para sorprender al público familiar que no requieren inscripción y que se desarrollarán en la Sala de Conferencias. La entrada es libre hasta completar aforo. Entre las propuestas programadas destaca el 20 de agosto 'El canto de la arena', del artista riojano Borja González (Compañía Ytuquepintas), una creación que combina arte con arena, luz, música y videoproyección para construir una experiencia visual única inspirada en los valores de la ciencia y la creatividad.

La siguiente propuesta es 'CirconCiencia' de la mano de los hermanos Venafrente que une ciencia y circo. Se trata de un espectáculo diseñado para educar y enseñar a través de la curiosidad y la emoción sin dejar de lado la precisión y el rigor científicos.

Las dos actividades programadas son: 'Redoxidables' y 'Jugando con fuego' también en agosto, en concreto los días 26 y 27. Exposiciones: '¿Sabes de aves?' y 'Con la música a otra parte' La oferta estival se cierra con dos exposiciones temporales.

Por un lado, '¿Sabes de aves?', producida por la asociación belga APEX, invita a descubrir el fascinante mundo de la ornitología mediante una experiencia sensorial con elementos táctiles, visuales y sonoros. La muestra permanecerá hasta el 31 de enero de 2027.

Por otro, 'Con la música a otra parte' reúne una destacada selección de dispositivos de audio portátil procedentes de la colección Alfaro Hofmann para mostrar cómo la evolución tecnológica ha transformado nuestra forma de escuchar música. La exposición incorpora además una original Silent Disco, donde los visitantes pueden interactuar con la música. Podrá visitarse hasta el 1 de noviembre de 2026.

Ambas exposiciones contarán con visitas comentadas gratuitas durante el verano, abiertas a todos los públicos y sin necesidad de inscripción previa.

Toda la programación puede consultarse en la web https://casadelasciencias.logrono.es/