La Casa de la Danza incorpora zapatillas de estrellas del NY City Ballet intervenidas pictóricamente por Ángel Compairé

De izquierda a derecha, Perfecto Uriel, Ángel Compairé y Conrado Escobar. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Danza cuenta desde hoy con una nueva pieza: un par de zapatillas de ballet, una de mujer y otra de hombre, pertenecientes a los hermanos Megan y Robert Fairchild, primeros bailarines del New York City Ballet, que han sido intervenidas pictóricamente por el artista Ángel Compairé.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha recibido esta mañana, de manos del propio autor, el par de zapatillas que se han incorporado a la colección 'Danza entre pinceles' de la Casa de la Danza de Logroño. El acto ha contado también con la presencia de la concejala de Cultura, Rosa Fernández, y del director de la Casa de la Danza, Perfecto Uriel.

Durante el acto, Escobar ha agradecido la generosidad del artista y ha destacado el valor cultural de las piezas donadas, "que transforma un par de zapatillas pertenecientes a dos primeros bailarines del New York City Ballet, los hermanos Megan y Robert Fairchild, en una obra artística única gracias a la creatividad y sensibilidad del pintor".

En este sentido, el primer edil ha subrayado que "la donación de Ángel Compairé enriquece el patrimonio cultural de Logroño y demuestra cómo el arte puede transformar un objeto tan simbólico de la danza como unas zapatillas en una pieza de enorme valor".

Además, ha añadido que "el gesto de Compairé contribuye a que la Casa de la Danza siga siendo un espacio único que conecta distintas disciplinas artísticas y proyecta el nombre de Logroño más allá de nuestras fronteras".

COLECCIÓN 'DANZA ENTRE PINCELES'.

La colección 'Danza entre pinceles' está integrada actualmente por 60 pares de zapatillas de ballet, todas ellas pertenecientes a grandes figuras de la danza internacional y convertidas posteriormente en obras de arte por más de 30 artistas de distintos países.

Entre los creadores que forman parte de esta colección figuran artistas procedentes de España, Grecia, Cuba, Alemania, México, Túnez, Italia, China, Holanda y Francia. Dentro de los artistas españoles destacan varios riojanos, como Luis Burgos, Pedro Espinosa, Mercedes Blanco, José Uriszar, Demetrio Navaridas, Carlos Rosales, Alfredo Ayarza, Carmen Hierro, Alfredo Delgado, Teresa M. Corbalán y, ahora, Ángel Compairé.

Como ha explicado Perfecto Uriel, "las zapatillas pertenecen a una colección que empezó hace unos años y se componen de 60 pares de zapatillas de bailarines y de bailarinas pintadas por 30 pintores de todo el mundo".

"La zapatilla -ha relatado- es nuestra base principal. A partir de un desgaste, pues ya no tiene valor, pero es sobre ella sobre la que bailamos, y me preocupaba el darle ese significado especial. Lo que ha ocurrido es que esas zapatillas que normalmente se tiran con los pintores se convierten en obras de arte únicas".

Ha especificado que, en este caso, "al pintor a quien se le encargó que transformara las zapatillas, en lugar de transformar el par de hombre y el par de mujer, transformó una zapatilla de hombre y una zapatilla de mujer, por lo cual se nos había quedado un par absolutamente huérfano".

Así fue hasta que, una visita que Ángel Compairé realizó a la Casa de la Danza dio la idea de esta colaboración "y aquí está, por lo cual ya tenemos ahora la colección completa, en la que hay que destacar también otro nombre nacional muy importante, que es el pintor Suso 33 y también de muchos pintores riojanos".

EL ARTISTA.

Ángel Compairé, nacido en Huesca, pero logroñés de corazón, lleva residiendo en nuestra ciudad toda su vida. Con esta donación, su obra pasa a formar parte del patrimonio artístico de la Casa de la Danza y de una colección que une el mundo de la danza con las artes plásticas.

Tras descubrir la obra, el artista ha apuntado a los medios de comunicación que "aspiro, siempre se aspira cuando se crea algo, a que le parezca hermosa a quien la sienta, a quien la pueda sentir, porque está hecha con el corazón y con la belleza".

"Compartir aquí esta pieza es para mí un privilegio y una alegría profunda. Doy gracias a la Casa de la Danza, un lugar donde se respira arte, donde el movimiento se convierte en memoria y donde este autor más o menos modestamente más o menos orgullosamente modesto de poder dejar una huella en el tiempo. Gracias por sostener este espacio donde la danza, el arte y la sensibilidad siguen encontrándose", ha afirmado.

Como ha avanzado Uriel, "son precisamente esas zapatillas, amén de 12 trajes y 25 fotografías, las que el día 15 viajan a Libourne en el primer contacto con una ciudad hermanada para intercambiar temas culturales". Será en concreto al Teatro Le Libournia, donde formará parte de una exposición de fondos patrimoniales de la Casa de la Danza.