La Casa de las Lenguas de la UR abre el plazo de inscripción para el primer semestre del curso 2026-2027

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LOGROÑO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Casa de las Lenguas de la Universidad de La Rioja ha abierto la inscripción para el primer semestre del curso 2026-2027, en el que potencia su oferta académica en francés hasta el nivel C2, así como con clubes de conversación, de lectura y de cine. Además, en italiano y alemán se ofrecen cursos hasta el nivel B2 y se mantienen los clubes de conversación, lectura y cine en inglés.

La inscripción permanece abierta hasta el 24 de junio para las actividades del primer semestre del curso 2026-2027 -cuyas clases darán comienzo el 14 de septiembre- a través de la web https://www.unirioja.es/facultades-escuelas-y-centros/casa-de-las-lenguas/.

CURSOS REGULARES INGLÉS, FRANCÉS, ITALIANO Y ALEMÁN.

La oferta académica de la Casa de las Lenguas de la UR para el curso 2026-2027 está compuesta, por un lado, por cursos de formación en lenguas modernas -en diferentes niveles según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER)- como Inglés (A1.1 a C2.1), Francés (A1.1 a C2.1), Italiano (A1.1 a B2.1) y Alemán (A1.1 a B2.1).

Estos cursos se desarrollan de manera presencial -a excepción del alemán- y se distribuyen en módulos semestrales de 35 horas, en dos sesiones semanales.

En el caso de francés, además, se ofrece el curso Le Français de L'Enterprise, dirigido a personas con nivel B1 que quieran potenciar su competencia lingüística en este idioma en el ámbito laboral.

CLUBES DE CONVERSACIÓN, LECTURA Y CINE.

La Casa de las Lenguas ofrece dos clubes de conversación en inglés y francés a través de los programas Let's Chat y On Parle, de 20 horas, y el club de lectura en inglés Let's Read, de 10 horas de duración; y, como novedad, el club de lectura en francés On Lit. En estas sesiones se practican las competencias de expresión e interacción oral y de comprensión lectora en un ambiente distendido.

Como novedad, se ofrece En Avant Le Cinema!, que se suma a Let's Cinema!, como club de cine en sesiones mensuales para mejorar la tanto comprensión auditiva como la expresión oral mediante el análisis de películas en versión original.

Estas sesiones mensuales incluyen la proyección de una película en francés e inglés, respectivamente, con subtítulos en el mismo idioma, para familiarizarse con distintos acentos, registros lingüísticos y expresiones idiomáticas.

Tras el visionado, se celebra un debate guiado en el idioma en cuestión para expresar opiniones, analizar temas clave de la trama, discutir aspectos culturales y reflexionar sobre los mensajes de la película.

INSCRIPCIÓN.

La inscripción en las actividades de la Casa de las Lenguas se llevará a cabo en cada semestre del período lectivo. En el caso del primer semestre, el plazo se extiende del 1 al 24 de junio de 2026 para la preinscripción, del 1 al 20 de julio para la matrícula ordinaria y del 21 de julio al 8 de septiembre para la matrícula extraordinaria.

Para aquellas personas que deseen acceder a cursos superiores al A1.1 y no dispongan de certificado que acredite el nivel de acceso requerido, la Casa de las Lenguas ha habilitado pruebas de nivel de acceso los días 26 de junio, para los inscritos en la convocatoria ordinaria, y 10 de septiembre, para los inscritos en la extraordinaria.

El periodo lectivo del primer semestre se inicia el 14 de septiembre y finaliza el 14 de diciembre de 2026; mientras que el segundo semestre se desarrolla del 2 de febrero al 20 de mayo de 2027.

En este caso, la preinscripción se lleva a cabo del 9 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027; la matrícula ordinaria del 14 al 25 de enero de 2027; y la extraordinaria, del 26 al 290 de enero de 2027. Las pruebas de nivel se llevarán a cabo el primer día de clase.

CERTIFICACIÓN.

La Casa de las Lenguas ofrece dos tipos de certificados para los cursos realizados. Por un lado, el diploma de participación, que se expide a los estudiantes que asistan al 80 % de las horas de clase asignadas.

Por otro lado, el diploma de aprovechamiento se ofrece a los estudiantes que hayan realizado algún curso y superen la prueba objetiva final. Dicho diploma habilita para poder cursar el siguiente nivel de los cursos y el reconocimiento de créditos de libre disposición.

En la actualidad, la Casa de las Lenguas ofrece la posibilidad de realizar exámenes oficiales de inglés (Cambridge English), francés (DELF/DALF) y español (SIELE) y de acreditación de inglés UR, pruebas para certificar el dominio del idioma para acceder a los estudios de la UR y programas de movilidad que así lo requieren. Las fechas concretas de las convocatorias de las pruebas se publican a lo largo del curso.

Con el objetivo de facilitar la acreditación, durante el segundo semestre la Casa de las Lenguas ofrece cursos intensivos, de 10 a 20 horas de duración, dirigidos a la preparación de exámenes de acreditación oficial de idiomas, de familiarización con las pruebas SIELE, Cambridge Exams y DELF/DALF.

Finalmente, las actividades de la Casa de las Lenguas para el curso 2025-2026 también incluyen los Cursos de Lengua y Cultura Españolas para Extranjeros mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, e intensivos de verano y que acercan durante todo el año a la Universidad de La Rioja a centenares de estudiantes de los cinco continentes.