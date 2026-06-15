La Casa de los Periodistas conmemora esta semana su 25 aniversario - CASA DE LOS PERIODISTAS

LOGROÑO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Casa de los Periodistas, ubicada en el número 5 de la plaza de San Bartolomé de Logroño, conmemora esta semana su 25 aniversario. Sede de la Asociación de la Prensa de La Rioja y del Colegio de Periodistas el edificio, que nació tras un largo proceso impulsado por una generación de profesionales de la información riojanos, mantiene su actividad ininterrumpida desde su inauguración, el 21 de junio de 2001.

Situada en pleno casco antiguo de la ciudad, la Casa de los Periodistas se ha consolidado durante este cuarto de siglo como un espacio para el libre intercambio de ideas. La intensa actividad desarrollada en sus salas, con miles de actos informativos, presentaciones, debates y charlas, la ha convertido en un referente de la vida social, cultural y política de la capital riojana.

Con motivo de este aniversario, desde hace algunos días la Casa luce en su fachada una intervención artística efímera realizada por la artista riojana Noelia Escalera. La obra consiste en el trazado de un gran 25 en pintura de tiza sobre el edificio, una creación que está en el origen de la imagen gráfica que la Casa está utilizando este 2026 en todas sus comunicaciones. Además, una de las cristaleras del edificio ilustra a los paseantes sobre el significado que la Casa de los Periodistas tiene para la profesión periodística y para la sociedad riojana.

"25 años hace ya que la Casa de los Periodistas abrió sus puertas en este edificio del siglo XVIII. Sede de la centenaria Asociación de la Prensa de La Rioja y del más moderno Colegio de Periodistas, su esencia la definen todas aquellas personas, colectivos e instituciones que habéis confiado en nosotros durante este tiempo para dar a conocer vuestros mensajes. Y eso que, en realidad, lo que mejor nos representa son todas aquellas ruedas de prensa que acogimos, aunque no nos gustaran. Una casa convertida en trinchera de libertad que obliga a recordar, a moradores y visitantes, que el humor y la palabra siguen siendo herramientas poderosas y que la libertad de expresión no es un regalo, sino un bien colectivo que se defiende cada día", señala el texto firmado por la actual presidenta de la Asociación de la Prensa de La Rioja, Ana Castellanos, al frente del colectivo desde 2018.

La intervención artística del 25 aniversario dialoga con otros textos que desde hace años forman parte de la fachada y que convierten el edificio en una suerte de manifiesto permanente sobre periodismo, libertad de expresión, respeto a la discrepancia y convivencia democrática.

Entre ellos figura un fragmento del discurso pronunciado por Luis Sáez Angulo, presidente de la Asociación de la Prensa de La Rioja desde enero de 1992 hasta junio de 2006, durante la inauguración oficial de la Casa de los Periodistas en junio de 2001.

Junto al recuerdo de aquellas palabras, que siguen siendo una de las principales señas de identidad de la Asociación de la Prensa de La Rioja, pueden leerse también en la fachada de la Casa el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagra la libertad de opinión y expresión como un derecho fundamental, y una reflexión del riojano Práxedes Mateo Sagasta, periodista y director del diario La Iberia (1862) antes de convertirse en una de las grandes figuras políticas de la España contemporánea. "No es por la ley por lo que los ciudadanos piensan, hablan, escriben y publican sus pensamientos; no es por la tolerancia de los Gobiernos, no es por la voluntad de nadie; es por un derecho superior a los Gobiernos; es por un derecho anterior a la ley, por un derecho natural".

Este próximo sábado 20 de junio, los nueve balcones de la Casa de los Periodistas volverán a convertirse en escenario del concierto que cada año recuerda el que se celebró el 21 de junio de 2001 con motivo de la inauguración oficial del edificio y que sirve también para festejar con música la llegada del solsticio de verano.

El programa arrancará a las 23,00 horas con la actuación del Coro Joven de Píccolo y Saxo, que interpretará un repertorio contemporáneo. A continuación, actuará la Brassas Band, agrupación integrada por profesorado de la escuela, que ofrecerá un variado programa de piezas instrumentales y canciones interpretadas por Mar Ruiz y Daniel Amatriain como solistas y también a dúo. El concierto concluirá a las 00,00 horas con la bienvenida oficial al verano.

25 AÑOS DE LA CASA DE LOS PERIODISTAS

La Casa de los Periodistas nació impulsada por una generación de profesionales de la información de La Rioja que compartían el objetivo de contar con una sede propia. Tras años de gestiones, adquisiciones, permutas y negociaciones lideradas por la junta presidida por Luis Sáez Angulo, la rehabilitación del edificio de la plaza de San Bartolomé número 5, proyectada por el arquitecto José Miguel León y coordinada por Luis Enrique González de Garay en representación de la Asociación de la Prensa, permitió devolver a la vida un edificio del siglo XVIII situado en uno de los enclaves históricos entonces más deteriorado y marginal del casco antiguo de Logroño -al que sin embargo los periodistas supieron ver su inmensa- y ponerlo al servicio de la profesión periodística y de la sociedad riojana. La actuación culminó con su inauguración el 21 de junio de 2001, tras trece meses de obras.

Desde entonces, el edificio se ha convertido en uno de los espacios de referencia de la vida pública riojana. En sus salas se han celebrado miles de ruedas de prensa, encuentros profesionales, actividades culturales, presentaciones, exposiciones, debates y actos institucionales. También ha sido testigo de algunos de los momentos más complejos vividos por la profesión periodística durante este primer cuarto del siglo XXI, desde la crisis económica hasta la pandemia, manteniendo siempre abiertas sus puertas y su vocación de servicio a la ciudadanía.

La Asociación de la Prensa de La Rioja, fundada en 1913 y actualmente integrada por más de trescientos periodistas, ha querido conmemorar esta efeméride mediante una intervención tan sencilla como simbólica. El gran número 25 trazado sobre la fachada recuerda el camino recorrido durante este cuarto de siglo.

Veinticinco años después, la Casa de los Periodistas continúa siendo un espacio abierto al debate, a la información y a la convivencia democrática; un lugar construido por todas las personas que han cruzado sus puertas y que han encontrado en él un escenario para compartir ideas, defender sus convicciones o ejercer su derecho a la palabra. Un propósito el de este espacio, hoy más necesario que nunca.

Entre los compañeros que han pasado por la Casa de los Periodistas en este cuarto de siglo cabe recordar a José María Calleja, Arcadi Espada, Felipe González, Montserrat Domínguez, Juan Pedro Valentín, José Miguel Larraya, Elisa Beni, el juez Bermúdez, Isabel San Sebastián, Iñaki Gabilondo, David Beriain, Javier del Pino, Ramón Lobo, Rosa María Calaf, Ignacio Escolar, Alejandra Andrade, Jalis de la Serna, Mara Torres, Fran Llorente, Pedro J. Ramírez, José Antonio Zarzalejos, Esteban Urreiztieta, Victoria Prego, Manuel Jabois, Mayte Carrasco, Gervasio Sánchez, Silvia Intxaurrondo, Berna González Harbour, Fernando Olmeda, Javier Reverte, Inma Aguilar, Mario Tascón, Benjamín Prado, Ander Izagirre, David Jiménez.

También Paloma del Río, Ricardo Sierra, Esther Bazán, José Luis García Íñiguez, Antonio Rubio, Natalia Hernández, Sergio del Molino, Ana Romero, Víctor Morilla, Antonio Pampliega, Jesús Ruiz Mantilla, Óscar López, Verónica Fumanal, Narciso Michavila, Daniel Ureña, Julio César Herrero, Ramón Salaverría, Cristina Hermoso de Mendoza, Sergio Fanjul, Manuel Rivas, Mariola Urrea, Pablo Simón, Javier Chicote, Roberto Rodríguez, Núria Ribas, Víctor Usón, Macarena Baena, Gabriel González, Henar Álvarez, Ana Alonso de Blas, Roberto García, Nuria Varela, Natalia Junquera, Ángeles Espinosa y Esteban Hernández.