Casalarreina acoge la exposición itinerante del XVIII concurso de fotografía 'Naturaleza de La Rioja' hasta el próximo 24 de noviembre - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exposición itinerante de la XVIII edición del Concurso Fotográfico 'Naturaleza de La Rioja' podrá visitarse en el Paseo de la Florida de Casalarreina hasta el próximo 24 de noviembre. A partir de esta fecha, y tras pasar por Logroño, Santo Domingo de la Calzada, Ezcaray, Haro, Nájera, Cervera del Río Alhama, Calahorra y Arnedo, la muestra recorrerá hasta febrero de 2026, otras tres localidades riojanas.

La exposición itinerante 'Naturaleza de La Rioja', que organiza la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, con la colaboración de La Rioja 360 Grados Avanza, Sociedad de Promoción de La Rioja S.A.U. y la Federación Riojana de Fotografía, llega este año a su décimo octava edición.

Se ha convertido en un clásico del panorama cultural riojano. La muestra presenta en paneles de gran tamaño y al aire libre las 8 fotografías ganadoras del concurso y otras 21 espectaculares imágenes presentadas al certamen.

El concurso fotográfico 'Naturaleza de La Rioja', que promueve el respeto y la conservación de la naturaleza mediante el arte de la fotografía, ha conseguido congregar en esta XVIII edición a 226 participantes que han presentado un total de 1.382 fotografías que, un año más, nos han dejado increíbles retratos de la fauna, la flora y los paisajes riojanos.

Esta exposición es una oportunidad perfecta para disfrutar del arte fotográfico y reflexionar sobre la necesidad de proteger nuestro entorno. Con la llegada de este evento a Casalarreina, el concurso busca acercar la naturaleza a los ciudadanos y generar conciencia sobre los desafíos medioambientales actuales.