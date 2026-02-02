Castellana Properties adquiere el centro comercial Berceo por 108 millones de euros - CASTELLANA PROPERTIES

LOGROÑO 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Castellana Properties, compañía cotizada especializada en la adquisición y gestión de centros y parques comerciales en España y Portugal, ha llegado a un acuerdo con Barings para la adquisición de la sociedad propietaria del centro comercial Berceo, situado en la Comunidad Autónoma de La Rioja, por un total de 108 millones de euros.

Tras esta adquisición, el portfolio de Castellana Properties alcanza los 22 activos, con una superficie bruta alquilable (SBA) total de 602.105m2 y un valor bruto de la cartera (GAV) superior a 1.882 millones de euros. La operación ha contado con el asesoramiento de Variant Real Estate y Cushman & Wakefield.

Berceo, activo comercial dominante de la provincia, cuenta con un área de influencia de 365.000 habitantes y es la única gran oferta comercial en un radio de 100 kilómetros, atrayendo a habitantes de Logroño y provincias limítrofes. En un entorno de renta per cápita superior a la media, bajo desempleo y economía industrial robusta, es el principal destino de moda en La Rioja.

Así, Castellana Properties adquiere un total de 34.416m2 de SBA de un total de 49.416m2, y se convierte en operación estratégica de gran relevancia por su liderazgo y potencial en el norte de España.

En palabras de Alfonso Brunet, CEO de Castellana Properties: "Esta operación refuerza la estrategia de crecimiento y diversificación geográfica de Castellana Properties en España, consolidando nuestra presencia en el norte del país".

"La rotación de activos, apoyada en la reciente venta de la cartera de parques comerciales, nos ha permitido reinvertir parte de los fondos obtenidos en la adquisición de este activo estratégico con alto potencial, plenamente alineado con nuestro modelo de gestión activa y creación de valor sostenible. Esta estrategia de reinversión nos permitirá seguir creciendo en el futuro mediante la incorporación de nuevos activos alineados con nuestra hoja de ruta".

Por su parte, Jose Carlos Torres, director general y responsable de Real Estate en Iberia de Barings, afirmaba que "gracias a la gestión activa de activos por parte de Barings, Berceo ha sido un activo de alto rendimiento de forma constante dentro de nuestra cartera".

"Desde su adquisición, se han mejorado de manera sostenida los ingresos, la ocupación, el mix de inquilinos y la afluencia de visitantes. Tras completar íntegramente el ciclo de inversión y ofrecer retornos consistentes a nuestros inversores, nos complace haber cerrado esta operación con Castellana Properties, un operador con amplia experiencia en el sector retail, y consideramos que se encuentra en una posición idónea para seguir superando expectativas. Esta venta refuerza nuestro compromiso con una rotación disciplinada del capital y con la creación de valor sostenible para nuestros inversores en los principales mercados europeos".

Desde su apertura en 2003, Berceo ha mantenido una trayectoria de resultados sólidos, impulsados por la presencia de operadores clave como Zara, Primark, Carrefour o Media Markt. Este posicionamiento, junto a un proceso de recuperación sostenida tras la pandemia, ha permitido que el centro alcanzara los 6,3 millones de visitas en 2025, consolidándose como motor económico y social de La Rioja.